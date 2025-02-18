Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü İşçi Alımı Başvuru Ekranı | 2025 KEGM işçi alımı başvuru şartları neler? KEGM 206 işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) 2025 yılı için çeşitli branş ve kadrolarda 206 işçi alımı gerçekleştirecek. Müdürlüğün işçi alımı ilanının Resmi Gazete'de yayımlanması sonrası 2025 KEGM işçi alımı başvuru şartları neler araştırması hız kazandı. İşçi alımı ilanına başvuracak adaylar Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü işçi alımı kadro ve branşlar araştırmasını yaparak kendilerine uygun pozisyon olup olmadığını kontrol ediyor. Peki, 2025 KEGM işçi alımı başvuru şartları neler? KEGM 206 işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü işçi alımı başvuru ekranı!

KIYI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü işçi alımı başvuruları 17 Şubat 2025 tarihinde başladı ve 21 Şubat Cuma gününe dek sürecek. KEGM işçi alımı için başvuruda bulunacak adaylar iş başvurusunu Türkiye İş Kurumu internet sayfasından ya da Türkiye İş Kurumu hizmet merkezlerine şahsen giderek yapabilirler.

İlan İş Kur'un internet adresinde https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx bağlantısında görüntülenebilmekte.

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

2025 KEGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

KEGM işçi alımı başvurularında adaylarda KPSS puanı şartı aranıyor. Farklı kadro ve branşlarda farklı şartların bulunduğu Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü işçi alımı başvuru şartları için aşağıdaki bağlantıyı inceleyebilirsiniz.

KEGM işçi alımı başvuru şartları İÇİN TIKLAYINIZ

KIYI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞÇİ ALIMI KADRO VE BRANŞLAR

Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü 33 kişilik, 116 kişilik ve 57 kişilik olmak üzere toplamda 206 daimi işçi statüsünde personel alımı için üç ayrı ilan yayınlandı.

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanında işçi alımına dair gerçekleştireceği kadro ve branşlar şu şekilde: