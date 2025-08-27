Kıyılar için hukuk savaşı

Orman alanlarının kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kalan bölümlerinin özel mülkiyete tahsis edilmesinin önünü açan yönetmelik yargıya taşındı. TMMOB, kamu yararına ve üst hukuk normlarına aykırı olduğu gerekçesiyle yönetmelik değişikliğinin iptali istemiyle dava açtı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 26 Haziran’da Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle orman alanlarının kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kalan bölümleri özel mülkiyete tahsis edilebilmesinin önü açıldı. Yönetmelik değişikliğinde ‘Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmeliğe’ eklenen yeni fıkra ile hâlihazırda Bakanlığa tasarruf hakkı verilen orman alanlarından kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kalan alanlarının da tahsis sınırları içerisine dâhil edilebileceği düzenlendi.

Düzenleme kıyıların özel sermayeye devrinin önünü açması nedeniyle tepki çekerken TMMOB da yönetmelik değişikliğinin iptalini istedi.

KIYI KANUNU’NA AYKIRI

TMMOB’nin dava dilekçesinde, Anayasa ve Kıyı Kanunu’na dikkat çekildi. Üst mevzuatta kıyı ve denizlerin tahsisine olanak sağlayan bir düzenleme bulunmadığı belirtilerek yönetmelikle bu yönde bir düzenleme yapılamayacağı ifade edildi.

Dilekçede “Kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kalan alanlar” ibaresinin belirsizliğe yol açtığı, denizlere yönelik hukuka aykırı uygulamaların önünü açabileceği vurgulandı. Ayrıca sahil şeritleri ve kıyıların, kişilerin yararlanacağı doğal çevreyi oluşturduğu belirtilerek Anayasa’nın 56. maddesi anımsatıldı. Bu maddenin "Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşın ödevidir" denildiğine dikkat çekildi. Dilekçede çevre koşullarına ve kamu yararı esasına göre yapılamayan kıyı ve denizlere ilişkin düzenlemelerin halkı, Anayasal haklarından yoksun bırakacağı belirtildi.