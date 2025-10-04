Kıyılar marinalara teslim!

Aycan KARADAĞ

Kıyılar bir bir ranta teslim edilmek isteniyor. Yurttaşların itirazları ise yok sayılıyor. Muğla’nın Marmaris ilçesi Selimiye Mahallesi’nde Portmarin Liman İşletmeciliği Turizm İnşaat A.Ş. tarafından yapılmak istenen yat limanı projesi ısrarı sürüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yürüttüğü çevresel etki değerlendirme (ÇED) süreci kapsamında nihai kararı aşamasına geçildi. ÇED raporu, halkın görüş ve önerileri için on gün süreyle askıya çıkarıldı.

Proje kapsamında 145 yat ve tekne bağlama kapasiteli bir liman planlandı. Maliyeti yaklaşık 446 milyon TL olarak açıklanan proje, Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde yer alıyor.

Yat limanının yapılacağı alanın MUÇEV tarafından şirkete kiralandığı, ön izin sözleşmesinin 12 Mayıs 2023’te imzalandığı belirtildi. Sözleşmenin süresi 10 yıl olarak düzenlendi. Proje alanının bulunduğu kıyıda uzun süredir tarımsal faaliyet yürütüldüğü, ancak son dönemde tarımsal amaçlı kullanım izni talebinin reddedildiği öğrenildi.

Kent Politikaları Derneği Genel Sekreteri ve MUÇEP gönüllüsü Halime Şaman, BirGün’e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bakanlık çevreyi korumak yerine rant odaklı bir şehircilik anlayışıyla hareket ediyor. Bilime, topluma, doğanın ihtiyaçlarına kulak verilmiyor. Bu bölge artık yeni bir marina kaldıracak durumda değil. Halk daha önce açıkça ‘Bu projeyi istemiyoruz’ dedi. Buna rağmen projenin önü açıldı. Biz bunu kabul etmiyoruz. Yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağız. Mücadelemiz sürecek. Biz var olduğumuz sürece bu kıyılar talana açılmayacak, bu projeyi yaptırmayacağız.”