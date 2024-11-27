Kıyılar MUÇEV’den alındı

Datça’nın doğa harikası kıyılarının Muğla Turizm Çevre Vakfı Turizm ve Ticaret Şirketi’ne (MUÇEV) kiralanmasına karşı açılan davayı yurttaşlar kazandı. Daha önce Ankara 14. İdare Mahkemesi’nin iptal ettiği kiralama işleminin iptalini Danıştay 13. Dairesi de onayladı. Karar sonrası gönderilen yazıda, Kargı Koyu, Karaincir Sahili, Kumluk Plajı ve Taşlık Plajı’nda bulunan 4 işletmenin MUÇEV ile yapılan kira sözleşmeleri iptal edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 2017 yılında Muğla’nın Datça ilçesinde bulunan Kargı Koyu, Karaincir Sahili, Kumluk Plajı ve Taşlık Plajı’nı yönetim kadrosunda Cumhurbaşkanı Danışmanı, bakanlık bürokratları, eski vali ve kaymakamın da bulunduğu MUÇEV adlı şirkete verdi. MUÇEV’e verilen yerler arasında 1. derece doğal sit alanı olan Kurubük sahili de yer alıyordu yurttaşların itirazları ve protestoları sonucu protokol iptal edildi.

Sözleşme iptallerini değerlendiren Avukat Ali Kurt kararın çok önemli olduğunu söyledi. Kurt şunları dedi: “Bu iptal kararı çok önemli. 45 farklı yurttaşla beraber dava açmıştık ve 6 yıldır mücadele ediyorduk. Datça Belediyesi de hukuki sürece müdahil oldu ve bunun sonucunda MUÇEV Datça kıyılarından kovuldu. Datça kıyılarının bir kısmı işletme işgali altında. Özellikle Kumluk, Kargı ve Taşlık işletmelerin işgali altında. Orada işletmeler var ve yurttaşlar çok dar alanlarda denize girmeye çalışıyor. Datça Belediyesi’nin ve Datça Kaymakamlığı’nın açık işletme işgaline bir çözüm bulması gerekiyor. Yurttaşlar Datça Belediyesi’ne sorumluluk yüklüyor ancak Kıyı Kanunu Datça Kaymakamlığı’na çok önemli görevler yüklüyor.”