Kıyılara dokunma

Kıyıların ticarileşmesine karşı mücadele eden yaşam savunucuları, Kıyı Hareketleri Dayanışma Ağı’nı kurdu. 17 noktada eylem yapan yurttaşlar “Kıyılar üzerindeki rant politikalarına ‘Dur’ diyoruz” dedi.

Berkay SAĞOL

Türkiye’nin tüm kıyı sahilleri çeşitli işletmeler tarafından işgal ediliyor ve plajlar halkın ücretsiz kullanımına kapatılıyor.

Kıyıların halka kapatılarak ticarileştirilmesine karşı mücadele eden 19 farklı çevre derneği ve platform bir araya gelerek Kıyı Hareketleri Dayanışma Ağı’nı (KIYIDA) kurdu.

KIYIDA bileşenleri, Akyaka, Altınoluk, Bodrum, Burgazada, Burhaniye, Çanakkale, Çeşme, Dalyan, Datça, Dikili, Fethiye, Güzelbahçe, Heybeliada, İznik, Van ve Ayvalık’ta iki farklı yer olmak üzere tam 17 farklı noktada eylem yaptı.

‘SERMAYEYE TESLİM ETMEYİZ’

Yaşam savunucuları, yapılan ortak açıklamalarda, kıyıların yok edilmesine izin vermeyeceklerini söyledi.

Yapılan ortak açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Kıyılar üzerindeki rant politikalarına ‘Dur’ diyoruz. Çünkü bir yandan kıyıların işletmeye açılması yoluyla özel mülkleştirildiğini ve halkın serbest ve ücretsiz erişimine kapatıldığını görüyor, bir yandan da kıyılardaki doğal yaşamı bozan tüm yapılaşma ve hizmet adı altındaki faaliyetlerin kıyı ekosistemine geri dönüşsüz zararlar verdiğini biliyoruz. Yeryüzünün varoluşuyla birlikte var olan kara ve su ekosistemlerinin kesişme noktaları, biyolojik çeşitliliğin en zengin olduğu kıyıların, iklim kriziyle birlikte yok olmaya doğru hızla gittiğini gören ve bu gidişe karşı mücadele etmeyi hepimizin insanca yaşaması için görev sayanlar bir araya geldik” denildi.

Her yıl binlerce türün yok olduğu bir yeryüzünün, doğaya hâkim olma anlayışındaki endüstriyel kapitalizmle mücadele etmeden kurtulamayacağının farkında olunduğu belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Ticari girişimler kâr güdüsünden ayrı düşünülemez; kıyılara kar edilecek varlıklar olarak bakılamaz. Kıyıların deniz ve kara ekosistemlerinin bir araya geldiği, tüm canlılar ve cansızların varoluş alanı olduğunu biliyoruz; bu ortak varlığın kâr uğruna yok edilerek, bir avuç sermayedara terk edilmesine karşı çıkacağız. Yerellerdeki özerk kıyı hareketleri olarak haklılığımızdan aldığımız güçlerimizin farkındayız ama bir araya gelmenin, dayanışmanın gücünün de farkındayız. Bizler bu talan politikalarına karşı yerel direnişlerimizi güçlendirmek ve yereller arasında dayanışma köprüleri kurmak amacıyla bir araya geliyoruz. Kıyı savunucuları olarak, mücadelemizde haklıyız. Yaptığımız şey basit; kamusal haklarımızı, ekolojiyi ve müşterek varlığımız olan doğayı savunuyoruz. Yasal düzenlemelerin verdiği güvenceyi, kıyıların kamu yararına kullanılmasının zorunlu olduğunu biliyor, biz zaten bizim olanı geri almak için mücadele ediyoruz. Kıyılar konusunda belirlenmiş kotalar üzerinden pazarlık yapmayacağımızın; bizlerden çalınan kıyıların hepsini geri istediğimizin bilinmesini istiyoruz. Kıyıların sadece insanların olmadığı bilinciyle, tüm ekosistemiyle bir bütün olarak korunması için, tüm kıyıların kendi doğallığında bırakılması için mücadele ediyoruz.”