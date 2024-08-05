Kıyıları ücretsiz açın

İzmir’de Foça Tarih ve Doğa Talanına Hayır Platformu, plajlara inerek kıyı işgaline karşı yetkilileri göreve çağırdı. Yurttaşlar ‘‘Kıyıları ücretsiz kullanıma açın’’ dedi.

Haber Merkezi

İzmir’in Foça ilçesinde Foça Tarih ve Doğa Talanına Hayır Platformu, hukuksuz yere işgal edildiğini iddia ettikleri plajlara inerek eylem yaptı. Anayasa'ya göre kıyıların ve denizlerin halkın olduğunu belirten dövizler taşıyan ve sloganlar atan grup, yetkililerden bir an önce soruna çözüm bulmalarını istedi.

Foça Tarih ve Doğa Talanına Hayır Platformu üyeleri, ‘Kıyılar Halkındır’ adı altında eylem düzenledi. Eylem, Foça 1'inci Mersinaki bölgesi ile ilçe merkezine 22 kilometre mesafedeki Yenifoça Mahallesi'nde olmak üzere aynı anda iki noktada birden gerçekleştirildi. Grup, dövizler taşıyıp, slogan attı.

HALKA TESLİM EDİLMELİ

Eyleme katılanlar havlularıyla, 1’inci Mersinaki Sahili’ndeki 3 beach clup ile Yenifoça plajlar bölgesindeki sahilde neredeyse denize sıfır konumdaki şezlong ve şemsiyelerin önünde suyun içinde yürüyerek, tepkilerini dile getirdi. Eylemde konuşan Foça Tarih ve Doğa Talanına Hayır Platformu Sözcüsü Ramis Sağlam, "Kıyılar özel mülk değil, herkesin yaşam alanıdır. Kıyı ve plajların insanlara kapatılması, halkın kıyılara eşit ve özgürce erişimin önüne engeller konulması kabul edilemez. Kıyılardaki işgal ve engelleri kaldırın, kıyıları tüm halk açın. Şezlong başına 500 lira ödemek zorunda kalan vatandaşları duyun artık. Talebimiz; kıyıların yurttaşlara ücretsiz kullanımının sağlanmasıdır. Halka ait olan alanların işgaline derhal son verilmelidir" dedi.