Kıyım bu kez tapulu arazide

Limak-İçtaş ortaklığı olan YK Enerji, Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Akbelen Ormanı ve İkizköy çevresinde talanı sürdürüyor. Zeytinlikleri sökmeye başlayan şirket çalışanları, bugün de tarlasını satmayan bir köylünün arazisine girdi. Arazide bulunan 5 zeytinliğin sökülmesinin ardından köylünün tarlasını satmadığı ortaya çıkınca şirket çalışanları, “Yanlışlık olmuş” diyerek alanı terk etti. Yargı süreci devam ederken gerçekleştirilen ağaç katliamları, bölge halkı ve yaşam savunucuları tarafından tepkiyle karşılandı.

Öte yandan zeytin ağaçlarının sökümü, Danıştay’da yargılaması devam eden bir düzenlemeye dayanılarak gerçekleştirildi. Maden Kanunu’nun Geçici 45. maddesi kapsamında çıkarılan düzenlemenin Anayasa’ya aykırı olduğu belirtilse de sahada fiili uygulamaya geçildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Akbelen Orman sahasında en az 151 zeytin ağacının söküldüğünü bildirdi. Ayrıca sökümlerin, maden sahasının genişletilmesi amacıyla yapıldığı belirtildi.

GÜNDE EN AZ 10 PATLAMA

İkizköy Muhtarı Nejla Işık, BirGün’e yaptığı açıklamada, “Arazisini satmayan köylünün tarlasına girdiler, 5 ağacı kestiler. Sonra satılmayan arazi olduğunu fark edince hemen bırakıp kaçtılar. Burada patlatmalar devam ediyor. Şirket her zaman yaptığı gibi gücünü kullanarak insanlara yaptığı baskıyla, zulümle alana girdi. Her gün 10-15 defa patlatma yapılıyor” dedi.

Perşembe gününden beri özellikle köyün girişinde çalışmaların sürdüğünü aktaran Işık, “Ağaçları önce kesip ardından mavi ilaçlarla boyuyorlar. Kesilen dalları kazıyorlar, gömüp üzerini toprakla örtüyorlar. Sanki orada hiç zeytinlik yokmuş gibi, sürülmüş tarla görünümüyle bırakıyorlar. Katliam çok büyük. Satmadık, inatla satmadık. ‘Paraya teslim olmayacağız, toprağımız paralarından daha değerlidir’ dedik her zaman. Mücadeleyi kırmaya çalışanlara inat elimizden geleni yapacağız. Sonuna kadar devam edecek ve asla vazgeçmeyeceğiz” şeklinde konuştu.