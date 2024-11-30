Kıyıma açık, yurttaşlara yasak

HABER MERKEZİ

Şırnak Valiliği, doğa kırımının sürdüğü Cudi, Gabar ve Besta dağları ile beraber Faraşin, Kelamemê, Altındağları ve Oymakaya’nın da olduğu 14 bölgeyi 15 gün süreyle “Geçici özel güvenlik bölgesi” ilan etti.

MA’nın haberine göre söz konusu bölgeler her 15 günde bir yasaklanıyor.

Yapılan duyuruda, yurttaşların giriş ve çıkışlarına yasaklanan bölgelerin 28 Kasım 12 Aralık tarihleri arasında ‘Geçici Özel Güvenlik Bölgesi’ ilan edildiği duyuruldu.