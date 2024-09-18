Kıyıma karşı mücadele sürüyor: Hopa Belediyesi ve sivil toplum örgütlerinden 6 acil talep

Reşit Kibar isimli yurttaşın, Artvin'in Hopa ile Borçka ilçeleri arasında bulunan ve Borçka'ya bağlı olan Çifteköprü Köyü Cankurtaran bölgesinde mesire alanı yapılmak için kesilecek olan ağaçları korumak isterken öldürülmesinin ardından bölge halkının orman kesim faaliyetlerine karşı mücadelesi sürüyor.

Aralarında Hopa Belediyesi'nin de bulunduğu Hopa ve Kemalpaşa Sivil Toplum Kuruluşları Platformu, bir çağrıda buunarak bölgedeki sosyal ve ekonomik gelişimi güçlendirmek için atılması gereken adımları sıraladı.

"SESSİZ KALMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL"

Kalkınmanın evrensel hukuk değerlerine uygun ve bilimsel temellere dayalı şekilde gerçekleşmesi gerektiğine vurgu yapılan çağrıda, "Son dönemde bölgemizde yaşanan üzücü olaylar karşısında sessiz kalmamız mümkün değildir" denildi.

Reşit Kibar'in ölümüne ilişkin olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılmasını ve sorumluların adalete teslim edilmesi talep edilen açıklamada, "Hukuka ve bilimsel verilere aykırı olarak yapılan her faaliyetin sonuçları, bugün değilse yarın ağır bedellerle karşımıza çıkacaktır. Bu sebeple tüm yetkilileri ve sorumluları, doğaya ve tüm canlılara sahip çıkmaya davet ediyoruz" denildi.

Acil olarak uygulanmasını istedikleri 6 talebi paylaşan Hopa ve Kemalpaşa Sivil Toplum Kuruluşları Platformu'nun açıklamasında, "İmzası bulunan Hopa Sivil Toplum Kuruluşları olarak, bu meşru taleplerimiz doğrultusunda her türlü demokratik ve hukuki süreci sonuna kadar yürüteceğimizi kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız" ifadeleri kullandıldı.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Hopa ve Kemalpaşa Sivil Toplum Kuruluşları Platformu olarak, bölgemizin sosyal ve ekonomik gelişimini güçlendirmek amacıyla, toplumsal dinamiklerimizi merkeze alarak kapsamlı araştırmalar yapıyor ve kamu otoritelerine etkili karar önerileri sunuyoruz. Platformumuz, danışma kurulu niteliğinde olup, insana, hayvana ve özellikle doğaya saygıyı temel alarak; kalkınmanın evrensel hukuk değerlerine uygun ve bilimsel temellere dayalı şekilde gerçekleşmesine katkı sunmaktadır.

Son dönemde bölgemizde yaşanan üzücü olaylar karşısında sessiz kalmamız mümkün değildir. 3 Eylül 2024 tarihinde Cankurtaran bölgesinde ağaç kesimi girişimine karşı, hemşehrilerimiz anayasal protesto haklarını kullanarak bu faaliyetleri durdurmak istemişlerdir. Ancak, köylülere ateş açılmış, Reşit Kibar hayatını kaybetmiş ve iki yurttaşımız yaralanmıştır. Bu elim olay, toplumumuzun huzurunu ve vicdanını derinden yaralamıştır. Faillerin en kısa sürede yakalanıp adaletin tecelli etmesini talep ediyoruz. Ayrıca olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılmasını ve sorumluların adalete teslim edilmesini istiyoruz. Ekonomik ve sosyal kalkınmamız ve kamusal hizmetlerin kalitesinin artırılması ancak insana, hayvana ve doğaya saygı gösteren bir yaklaşımla mümkündür.

Hukuka ve bilimsel verilere aykırı olarak yapılan her faaliyetin sonuçları, bugün değilse yarın ağır bedellerle karşımıza çıkacaktır. Bu sebeple tüm yetkilileri ve sorumluları, doğaya ve tüm canlılara sahip çıkmaya davet ediyoruz.

Hopa ve Kemalpaşa Sivil Toplum Kuruluşları Platformu olarak, taleplerimizin acilen uygulanmasını istiyoruz.

• Cankurtaran Ormanı için verilen tüm ruhsat ve ihaleler iptal edilmelidir. • Cankurtaran Ormanı’nın adı “Reşit Kibar Hatıra Ormanı” olarak değiştirilmelidir. • Reşit Kibar’ın öldürülmesine tepki gösterdiği için gerekçesiz şekilde tutuklananların tamamı acilen serbest bırakılmalıdır. • Reşit Kibar’ın ölümüne yol açan sorumluların tamamı yargı önüne çıkartılmalıdır. • Hopa ormanlarında ekosistem ve biyoçeşitliliğe zarar veren tüm orman kesim faaliyetleri durdurulmalıdır. • Hopa’nın %86’sını maden aramaya, işletmeye ve ruhsatlandırmaya açan tüm plan ve projeler iptal edilmelidir.

İmzası bulunan Hopa Sivil Toplum Kuruluşları olarak, bu meşru taleplerimiz doğrultusunda her türlü demokratik ve hukuki süreci sonuna kadar yürüteceğimizi kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.

"Son ırmak kuruduğunda, son ağaç kesildiğinde ve son balık tutulduğunda; beyaz adam, paranın yenmeyecek bir şey olduğunu anlayacak." - Kızılderili Atasözü

Hopa Belediyesi - Hopa Ticaret ve Sanayi Odası - Hopa Esnaf ve Sanatkârlar Odası - Hopa Şoförler ve Otomobilciler Odası - Hopa Ziraat Odası - Hopa Esnaf ve Kefalet Kooperatifi - S.S. 08 Nolu Hopa Yük Taşıma Kooperatifi - Hopa Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi - Hopa Tarımsal Kalkınma Kooperatifi - S.S. Hopa Şehirlerarası Terminali Yazıhane İişletmecileri ve Tüm Esnaflar Taşıma ve İşletme Kooperatifi - Hopa Muhtarlar Derneği - Artvin İş Adamları Derneği - Hopa Atatürkçü Düşünce Derneği - Artvin Otobüsçüler Derneği."