Kıyıya vuran Lenin heykeli, Akçakoca'da sergileniyor

(DÜZCE) - Sovyetler Birliği’nden denize atılan ve 1993 yılında Akçakoca’da sahile vuran Lenin’in ağaç oyma heykelini halkla buluştu. Akçakoca'da "Sen, Ben, Lenin" filminin gösterilmesinin ardından film ekibi ve Akçakoca Belediyesi, Lenin heykelinin açılışını yaptı.

Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, Sovyetler Birliği’nden denize atılan ve 1993 yılında Akçakoca’da sahile vuran Lenin’in ağaç oyma heykelini halkla buluşturdu.

Yıllar önce Akçakoca kıyılarına vuran Lenin heykelinden ilhamla senaryolaştırılan “Sen Ben Lenin” filminin gecikmiş Akçakoca galası, 21 Haziran Cumartesi günü yapıldı. Kıyıya vuran Lenin heykeli de ilk kez gün yüzüne çıktı. Heykel, Akçakoca Özkök Kültür ve Sanat Evi’nde sergilenecek.

Etkinlik, film ekibinin Akçakoca ziyaretiyle başladı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği buluşmalarda filmin senaristi ve yönetmeni Tufan Taştan, ortak senaristi Barış Bıçakçı, yapımcısı Zeynep Ünal, başrol oyuncusu Barış Falay, Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak eşliğinde Akçakoca’da Lenin’in izini sürdü.

Heykeli bulan, tanıyan, tamir eden Akçakocalılar anlattı

Lenin heykelinin Akçakoca’ya ulaştığı döneme tanıklık edenlerle birebir sohbetler gerçekleştirildi. 1993 yılında heykeli bulan, tanıyan, tamir eden Akçakocalılarla anılar tazelendi.

Film ekibi, filmin ilham kaynağı olan bu özgün hikayeyi yerinde dinleme fırsatı buldu. Akşam saatlerinde Akçakoca meydanı Liman İçi Amfi Tiyatroda gerçekleşen gala etkinliğinde ise adeta izdiham yaşandı. Bin kişiyi aşkın seyirci, film gösterimi öncesinde düzenlenen söyleşide film ekibiyle bir araya geldi.

Etkinlikte, Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, ilçenin kültürel değerlerine sahip çıkan bu anlamlı buluşmanın önemine işaret ederek, Lenin’in düşüncelerinin 20.yüzyıla damgasını vurduğunu söyledi. Albayrak, Lenin’in heykeliyle birlikte Akçakoca’nın da 21.yüzyıla damgasını vuracağını söyledi.

Filmin gerçeğe dönüşen hikayesi

Sen Ben Lenin filminin yönetmeni Tufan Taştan ise bazen de hayatın sanatı taklit ettiğini ifade ederek, filmin gerçeğe dönüşen hikayesiyle birlikte, Lenin heykelinin Akçakoca’da sergilenecek olmasından duyduğu heyecanı belirtti.