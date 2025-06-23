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Kıyıya vuran yaralı yavru yunus denize bırakıldı

Ajans Haberleri
  • 23.06.2025 12:44
  • Giriş: 23.06.2025 12:44
  • Güncelleme: 23.06.2025 12:44
Kaynak: DHA
Kıyıya vuran yaralı yavru yunus denize bırakıldı

Ayhan ACAR/AMASRA, (Bartın), (DHA)- BARTIN’ın Amasra ilçesi Bozköy plajında sahile vuran ve kuyruğundan hafif yaralı olduğu belirlenen yunus, yeniden denize bırakıldı.

Dün akşam saatlerinde Amasra Bozköy plajında olan bazı kişiler, yavru bir yunusun kıyıya vurduğunu gördü. Çevredekilerden biri yunusu kucağına alıp, karaya çıkardı. Yapılan incelemede yunusun kuyruk kısmında küçük bir yara olduğu belirlendi ve yeniden denize bırakıldı. O anlar cep telefonuyla görüntülendi. (DHA)

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