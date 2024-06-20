"Kıyma" dizisinin setine ateş açan 2 zanlı tutuklandı

“Kıyma” dizisinin İstanbul'daki film setine silahlı saldırı düzenlenmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

BluTv'de yayınlanan Kıyma dizisinin Kartal'daki film seti ofisine silahlı saldırı düzenlendi. Olaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18 Haziran'da Çavuşoğlu Mahallesi'nde bulunan film çekim seti ofisine ateş açılması üzerine çalışma başlattı.

Sosyal medyada yer alan, saldırı sonucu bir oyuncunun yaralandığı bilgisinin doğru olmadığını belirten ekipler, zanlıların sete taksi ile gelerek saldırıyı gerçekleştirdiklerini ve aynı yolla kaçtıklarını tespit etti.

RUHSATSIZ TABANCA, 3 ŞARJÖR İLE 73 MERMİ ELE GEÇİRİLDİ

Esenyurt'ta gözaltına alınan taksici Ş.T'nin, sorgusunda, kendisini B.G'nin aradığını, daha sonra Beyoğlu'ndan S.Y'yi alarak olay yerine gittiklerini, aracı cadde üzerinde beklerken saldırının gerçekleştiğini söylediği öğrenildi.

Şüpheliler B.G. ile S.Y. de adresleri belirlendikten sonra yakalandı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, 3 şarjör ile 73 mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.G ile S.Y çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, taksici Ş.T. ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.