Kıymetiharbiye ne demek? Kıymetiharbiye kelimesinin TDK Sözlük anlamı, kökeni ve kullanımı

Türkçenin eski ve derin anlamlar taşıyan kelimelerinden biri olan kıymetiharbiye, son yıllarda hem günlük hayatta hem de edebi metinlerde yeniden ilgi görmeye başlamıştır. Anlamı, kullanım alanları ve etkileyici yapısıyla dikkat çeken bu ifade, özellikle arama motorlarında sıkça sorgulanmaktadır. Peki, kıymetiharbiye ne demek? İşte bu kelimenin detaylı açıklaması ve doğru kullanım şekilleri.

KIYMETİHARBİYE KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Kıymetiharbiye, “bir şeyin ya da kişinin, bulunduğu ortamda veya şartlarda sahip olduğu değer, önemi veya katkısı” anlamına gelir. Genellikle bir şeyin işlevselliği, gerekliliği ya da o anki koşullardaki önemini vurgulamak için kullanılır.

Kıymetiharbiye kelimesinin TDK Sözlük anlamı ise, "geçerli olan değer"dir.

Günümüzde daha çok "bir şeyin değeri olmadığını ifade etmek" amacıyla, olumsuz bir şekilde kullanılır. Bu bağlamda, kıymetiharbiye taşımamak, "önemsiz olmak" ya da "değersiz görülmek" anlamında sıkça tercih edilir.

KIYMETİHARBİYE KELİMESİNİN KÖKENİ

Kıymetiharbiye, Osmanlı Türkçesi kökenli bir terimdir. Arapça “kıymet” (değer) ve “harb” (savaş) kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Osmanlı döneminde bu ifade, özellikle askerlik ve savaş alanında kullanılan araç, gereç ya da kişilerin savaşta sağladığı değer ya da katkıyı belirtmek için kullanılırdı. Zamanla bu terim, günlük dile adapte olmuş ve daha geniş bir kullanım alanı kazanmıştır.

KIYMETİHARBİYE KELİMESİNİN GÜNLÜK HAYATTA KULLANIM

Kıymetiharbiye, daha çok edebi metinlerde ve resmi konuşmalarda rastlanan bir terim olsa da, günlük hayatta da ironi veya vurgu yapmak için kullanılabilir. İşte kullanım alanları ve örnek cümleler:

Olumlu Anlamda Kullanımı:

“Bu kitabın, Türk edebiyatındaki kıymetiharbiye tartışılmaz.”

“Onun projeye kattığı yenilikler, kıymetiharbiye taşıyor.”

Olumsuz Anlamda Kullanımı

“Bu önerinin şu anki şartlarda bir kıymetiharbiye yok.”

“Bu eski yöntemin artık kıymetiharbiye taşımadığını düşünüyorum.”

KIYMETİHARBİYE KELİMESİNİN KULLANILDIĞI ALANLAR

Edebi Metinler:

Osmanlı dönemi edebiyatında, bir olayın, kişinin ya da kavramın değerini vurgulamak için sıkça kullanılan bu terim, günümüzde de edebi eserlerde tercih edilmektedir.

Resmi Yazışmalar:

Resmi konuşmalarda ya da yazışmalarda bir olay ya da durumun önemini ifade etmek için kullanılır.

Örnek: “Bu stratejinin mevcut koşullarda kıymetiharbiye yüksektir.”

Günlük Dil:

Günlük konuşmalarda ironi yapmak ya da bir durumun önemini küçümsemek için tercih edilir.

Örnek: “O fikrin bu ortamda pek kıymetiharbiye yok.”

KIYMETİHARBİYE KELİMESİNE BENZER İFADELER

Ehemmiyet: Önem, değer.

Önem, değer. İtibar: Saygı duyulan, değer verilen şey.

Saygı duyulan, değer verilen şey. Değer: Bir şeyin kıymeti ya da önemi.

Bir şeyin kıymeti ya da önemi. Anlam: Bir şeyin ifade ettiği değer ya da içerik.

Bir şeyin ifade ettiği değer ya da içerik. Kıymetsiz: Değersiz, önemsiz.

KIYMETİHARBİYE KELİMESİNİN ZITTI NEDİR?

Kıymetiharbiye kelimesinin zıttı olarak kıymetsiz veya önemsiz kelimeleri kullanılabilir.

KIYMETİHARBİYE MODERN TÜRKÇEDE NASIL KULLANILIR?

Modern Türkçede genellikle bir şeyin değerini vurgulamak ya da ironi yapmak için kullanılır. Örneğin, "Bu fikrin kıymetiharbiye tartışmaya açık" gibi.

KIYMETİHARBİYE RESMİ BİR İFADE Mİ?

Evet, özellikle Osmanlı döneminde resmi bir anlam taşımaktaydı. Günümüzde ise hem resmi hem de gayriresmi konuşmalarda kullanılabilir.

KIYMETİHARBİYE KELİMESİNİN EDEBİYATTA ÖNEMİ NEDİR?

Edebiyatta, bir eser ya da olayın önemini vurgulamak için güçlü bir ifade aracı olarak tercih edilir.

Kıymetiharbiye, derin anlamı ve zengin tarihiyle Türkçe’nin nadide kelimelerinden biridir. Hem bir şeyin değerini vurgulamak hem de ironik bir şekilde değersizliği ifade etmek için kullanılabilir.

Eğer bir durumu ya da kavramı anlamlandırmak için etkileyici bir ifade arıyorsanız, kıymetiharbiye kelimesi tam da ihtiyacınız olan derinliği sağlayabilir.