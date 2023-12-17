Kız arkadaşına çarpan aracı yaktığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı
Adana'nın Kozan ilçesinde kız arkadaşına çarpan aracı yaktığı belirtilen kişi tutuklandı. Zanlının yaktığı ateş sonucu 6 otomobil de yandı.
Kaynak: İHA
Kozan’da 16 Aralık akşamı 01 RE 069 plakalı otomobil sürücüsü Musa A., yolun karşısına geçmeye çalışan 1’i çocuk 3 kişiye çarptı. Kazalı araç sanayideki 6 araçla birlikte yandı.
Olay sonrası kazalı aracı yaktığı belirtilen K.Ç, T.S VE E.U ilçe emniyet müdürlüğü asayiş büro ekipleri tarafından gözaltına alınarak Kozan adliyesine getirildi.
Kız arkadaşına çarptığı için kaza yapan aracı yaktığı iddia edilen E.U tutuklandı; T.S adli kontrolle, K.Ç ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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