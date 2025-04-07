Kız çocuğunu okul bahçesinde öldüren 14 yaşındaki çocuk tutuklandı

Türkiye’de şiddet sarmalı her geçen gün büyüyor.

Edirne'de 15 yaşındaki kız çocuğu G.C'yi okul bahçesinde bıçakla öldürülen 14 yaşındaki E.A. tutuklandı.

Olay sonrası gözaltına alınan E.A'nın (14) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen E.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öldürülen kız çocuğu G.C'nin cenazesi de bugün öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Bademlik Mezarlığı'na defnedilmişti.

NE OLMUŞTU?

Edirne Çavuşbey Mahallesi'ndeki bir okulun bahçesinde dün hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri gelmiş, ekipler 15 yaşındaki kızın bıçaklanarak öldürüldüğünü belirlemişti.

G.C'yi öldürdüğü iddia edilen 14 yaşındaki E.A. polis tarafından gözaltına alınmıştı.