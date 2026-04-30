Kız çocukları için ücretsiz fanzin atölyesi

"Evdeki Ses: Çevrimiçi Fanzin Atölyesi", 14-17 yaşları arasındaki kız çocuklarını, bedenlerinin ve seslerinin nasıl değiştiğini birlikte düşünmeye ve konuşmaya davet ediyor.

Katılımcıların kendini güvende hissederek, fikirlerini özgürce ifade edebileceği ve oyun yoluyla üretebileceği bir alan olmayı hedefleyen atölyede herkes çizerek, yazarak, kesip yapıştırarak kendi fanzinini üretecek.

"Kendini ifade edebilmek, güvende olmak ve oyun yoluyla dünyayı keşfetmek her çocuğun hakkı" denilen davet metninde, şu ifadeler yer alıyor: "Çizimle, hareketle, hayal kurarak ve sohbet ederek ilerleyeceğimiz bu atölyede ‘doğru’ ya da ‘yanlış’ yok. Komik olan da var, tuhaf olan da! Burada ‘saçma’ diye bir şey yok. Gülmek serbest, garipleşmek serbest, denemek serbest. Kendi ritmini, kendi sesini ve sana ait alanları keşfetmek istiyorsan, 'Evdeki Ses' seni bekliyor."

5 Mayıs’ta 19.00-21.00 saatleri arasında Başak Günaçan kolaylaştırıcılığında, online olarak gerçekleştirilecek atölyenin başvuru formlarına, 3 Mayıs’a kadar "insanhaklari.tv" adresi üzerinden ulaşılabilir.