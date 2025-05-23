Kız çocukları mahremiyet nesnesi değildir

Haber Merkezi

Bakan Tekin’in ‘kız okulları" açıklamasını eleştiren Eğitim Sen Yöneticisi Evrim Gülez “Asıl ihtiyaç, karma, bilimsel, cinsiyet eşitlikçi ve laik eğitim ortamında yer almalarını sağlamaktır" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ‘Bazı aileler kız çocuklarını erkeklerle aynı okula göndermek istemiyor’ bahanesini ileri sürerek bu velileri ikna etmek için kız çocuklarına özel okullar açabileceklerini yineledi.

Eğitim Sen Genel Merkez Yöneticisi Evrim Gülez, Evrensel'e yaptığı açıklamada, uygulamanın pedegojik açıdan sorunlu, karma eğitime ve cinsiyet eşitliğine aykırı olacağını dile getirdi. Gülez, “Bu kız çocuklarını birey değil, 'mahremiyet nesnesi' olarak gören bakış açısının sonucudur” dedi.

Bakanın açıkladığı uygulamanın toplumsal cinsiyet eşitliği açısından Türkiye’nin taraf olduğu CEDAW ve Çocuk Hakları Sözleşmesi gibi uluslararası sözleşmelere de aykırı olduğunu dile getiren Evrim Gülez “Kız çocuklarını 'kız okullarına' yönlendirmek, hem eğitim hakkının ihlalidir hem de kamusal eğitimin laik, bilimsel, karma ve eşitlikçi niteliğini aşındırır” diye konuştu.