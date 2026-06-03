Kız çocukları ortaokul mezunu bile olamadı: Eşitsiz eğitim!

AKP iktidarının eğitim politikaları eğitimdeki eşitsizliği derinleştirmeye devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayımladığı Ulusal Eğitim İstatistikleri 2025 verileri de bunu doğrulayacak nitelikte. Veriler, Türkiye’deki 30 ilde kız çocuklarının ortaokul mezunu bile olamadığını ortaya koydu. Verilere göre ülkede ortalama eğitim süresi 9,6 yıl oldu. Kadınlarda bu süre 8,9 yıl olurken erkeklerde 10,3 yıl olarak belirlendi. Verilere göre 25 yaş ve üzeri nüfusun ortalama eğitim süresinin 2025 yılında en yüksek olduğu il 10,9 yıl ile Ankara olurken bu ili sırasıyla İstanbul, Eskişehir, Kocaeli ve Yalova takip etti. Ortalama eğitim süresinin en düşük olduğu il ise 7,6 yıl ile Ağrı olurken bu ili sırasıyla Şanlıurfa, Muş, Kastamonu ve Van izledi. Ancak eşitsizliği gözler önüne seren veriler cinsiyete dayalı ortalama eğitim süresinin illere göre dağılımı oldu.

İLKOKULDAN MEZUNLAR

Verilere göre ülkedeki tam 30 ilde kız çocukları ortaokul mezunu olamazken bu illerdeki ortalama eğitim süresi 7,5 yıl oldu. Kız çocuklarının eğitim süresinin en düşük olduğu il 6,3 yıl ile Ağrı olurken en yüksek il ise 7,9 yıl ile Aksaray oldu. Ağrı ilini sırasıyla 6,4 yıl ile Urfa, 6,9 yıl ile Van ve Muş takip etti.

Kız çocuklarının lise eğitimine geçemediği illerin büyük bir kısmını doğu illeri oluşturdu. Ancak 7,9 yıl ile Afyon, 7,9 yıl ile Kütahya, 7,4 yıl ile Kastamonu, 7,6 yıl ile Bartın, 7,7 yıl ile Sinop, 7,8 yıl ile Zonguldak kız çocuklarının eğitim süresinin düşük olduğu Batı illeri arasında yer aldı.

%36’SI OKUYAMIYOR

Verilere göre ülkede 6 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 2,1’i okuma yazma bilmiyor. Bunlardan yüzde 0,7’sini erkek nüfus oluştururken 2025 yılında okuma ve yazma bilmeyen kadınların oranı yüzden 3,6 oldu.