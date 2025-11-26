Kız Kulesi Ziyaret Rehberi 2025: Giriş Ücreti, Sefer Saatleri, Müzekart ve MuseumPass Detayları

İstanbul’un sembolü haline gelen Kız Kulesi, sadece tarihiyle değil, manzarası, ulaşım seçenekleri ve eşsiz Boğaz atmosferiyle hem yerli hem yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği yerlerden biridir. Kız Kulesi’ne nasıl gidilir, ziyaret saatleri nelerdir, tekne seferleri hangi saatlerde yapılır, Müzekart ve MuseumPass geçerli midir, giriş ücreti ne kadar? Tüm bu soruların yanıtları, tablo ve detaylarla birlikte bu rehberde sizi bekliyor.

KIZ KULESİ AÇILIŞ – KAPANIŞ SAATLERİ (2025)

Durum Bilgi Açılış Saati 09:00 Kapanış Saati 18:00 Gişe Kapanış 17:00 Kapalı Gün Her gün açık Adres Karaköy İskele – Salacak Karşılama Merkezi Durum Açık – Müzekart geçerlidir Taşıma Ücreti 110 TL (tekne hizmeti)

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için MüzeKart geçerlidir. MuseumPass ise yabancı ziyaretçiler için kullanılabilir.

KIZ KULESİ'NE NASIL GİDİLİR? KIZ KULESİ TEKNE SEFER SAATLERİ (KARAKÖY VE SALACAK)

Karaköy – Kız Kulesi Sefer Saatleri

09:30 | 11:00 | 12:30 | 14:00 | 15:30 | 17:00

Kız Kulesi – Karaköy Dönüş Saatleri

10:30 | 12:00 | 13:30 | 15:00 | 16:30 | 17:50

Salacak (Harem) – Kız Kulesi Sefer Saatleri

09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00

Kız Kulesi – Salacak (Harem) Dönüş Saatleri

10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:45

Seferler hava koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Güncel saatleri karşılama merkezlerinden kontrol etmek önerilir.

MÜZEKART VE MUSEUMPASS KULLANIMI

Müzekart (100 TL), yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için geçerlidir ve Kız Kulesi girişinde kullanılabilir.

MUSEUMPASS TÜRKİYE NEDİR?

MuseumPass Türkiye, yabancı ziyaretçiler için geçerli olup T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Milli Saraylar'a bağlı 350’den fazla müze ve örenyerini 15 gün boyunca ziyaret etme hakkı sağlar.

Kart Türü Geçerlilik Süresi Kullanım Alanı Fiyat Müzekart 1 yıl T.C. Vatandaşları için 100 TL MuseumPass Türkiye 15 gün Yabancı Ziyaretçiler için €165

MuseumPass kartı, gece müzeciliği uygulamalarında geçerli değildir. Her müzeye bir kez giriş hakkı tanır.

Önemli MuseumPass Bilgileri

Galata Kulesi giriş en geç 18.14’te yapılmalı.

İstanbul Arkeoloji Müzeleri ve Türk ve İslam Eserleri Müzesi girişleri en geç 18.45’te yapılabilir.

19:00’dan sonraki gece müzeciliği uygulamasında geçerli değildir.

Kız Kulesi giriş ücreti ne kadar?

Kız Kulesi'ne taşıma ücreti 110 TL olup, girişlerde Müzekart geçerlidir.

Kız Kulesi'ne nasıl gidilir?

Karaköy Ziraat Bankası önü ve Salacak Karşılama Merkezi’nden tekne seferleriyle ulaşım sağlanmaktadır.

Kız Kulesi her gün açık mı?

Evet, Kız Kulesi haftanın her günü ziyarete açıktır.

Müzekart Kız Kulesi’nde geçerli mi?

Evet, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için Müzekart geçerlidir.

MuseumPass Kız Kulesi’nde geçerli mi?

Evet, MuseumPass Türkiye de Kız Kulesi’nde geçerlidir.

Kız Kulesi, İstanbul’un en özel simgelerinden biri olarak 2025 yılında da ziyaretçi akınına uğruyor. Müzekart ve MuseumPass ile giriş yapılabilir, Karaköy veya Salacak’tan tekneyle kolayca ulaşılabilir. Güncel sefer saatlerini takip ederek, Boğaz’ın kalbinde unutulmaz bir tarihi yolculuğa çıkabilirsiniz.