Kız öğrenci grubuna müstehcen fotoğraf gönderen öğretmen tutuklandı
Ankara'da, bir lisede kız öğrencilere ait mesajlaşma grubuna müstehcen fotoğraf gönderdiği iddia edilen beden eğitimi öğretmeni 52 yaşındaki N.Ş., ailelerin şikayeti üzerine gözaltına alındı. N.Ş., 'Çocuğa karşı cinsel taciz' suçundan tutuklandı
Ankara'nın Sincan ilçesindeki bir lisede görev yapan 52 yaşındaki beden eğitimi öğretmeni N.Ş, 'Çocuğa karşı cinsel taciz' suçundan tutuklandı.
N.Ş, okulun kız voleybol takımı sporcularının bulunduğu WhatsApp grubuna müstehcen içerikli fotoğraf gönderdi.
Velilerin şikayeti üzerine Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında öğretmen gözaltına alındı.
Şüphelinin ifadesinde, fotoğrafı sevgilisine göndermek isterken, yanlışlıkla öğrencilerin bulunduğu gruba gönderdiğini söylediği belirtildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, 'Çocuğa karşı cinsel taciz' suçundan tutuklama talebiyle çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.