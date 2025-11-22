Kız öğrenci yurdunda zehirlenme: 40 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Rize'de kız öğrenci yurdunda sütlü tatlı yiyen 40 öğrenci, zehirlenme şüphesi ile hastaneye kaldırıldı. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
Olay, dün akşam saatlerinde Rize'deki bir kız öğrenci yurdunda meydana geldi.
Akşam yemeği sonrası sütlü tatlı yiyen öğrencilerden 40'ı; baş dönmesi, mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleriyle hastaneye başvurdu.
Öğrenciler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedaviye alındı.
Genel durumları iyi olan öğrencilerin tedavileri sürerken, yetkililer tarafından konuyla ilgili inceleme başlatıldı.