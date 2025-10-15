Kız öğrencilere güvenli, konforlu ve bütçe dostu yuva

Ekonomik krize karşı üniversite öğrencileri ve ailelerine çeşitli desteklerde bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi, kız öğrencilere yönelik hizmet veren İZELMAN Örnekköy Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi’nin aylık ücretine bu yıl da zam yapmadı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın talimatıyla aylık ücreti 2 bin TL olan 72 kişi kapasiteli sosyal tesis, öğrencilere adeta yuva oluyor. Güvenli bir ortamda barınma imkânına kavuşan öğrenciler, kahvaltı ve akşam yemeği olmak üzere günde iki öğün yemek hizmetinden de yararlanabiliyor. Tesiste ayrıca çalışma alanları, kütüphane ve ortak mutfak da yer alıyor.

Sosyal tesisin kayıtları, “İzmir Gençlere Kucak Açıyor” projesi kapsamında Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Çalışmaları Şube Müdürlüğü tarafından alınıyor. Öğrenciler, https://www.gencizmir.com/ üzerinden başvuru yapabiliyor. Başvurular değerlendirildikten sonra gerekli kriterleri taşıyan kız öğrenciler, Örnekköy Sosyal Tesisi’ne bir yıllık süre için yerleşebiliyor.

Denizli’den gelen Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencisi Sümeyra Özmen, “Benim için konaklama çok büyük bir sorun ve soru işaretiydi. Burasını bulduğumda başvurumun kabul edilip edilmeyeceği konusunda endişe ettim. Geri dönüş yapılınca çok mutlu oldum. Bana bu imkân verilmeseydi ev tutacaktım, o da bana büyük bir maliyet olacaktı. Burası bana çok iyi bir kapı oldu, çok teşekkür ederim. Sadece barınma imkânı için bile 2 bin lira mükemmel bir fiyat. Böyle bir yerde kalabildiğim için çok mutluyum. Sabah ve akşam yemek hizmeti de sunuluyor. Yemekleri beğeniyorum, besin kalitesi yüksek gıdalar sunuluyor. Başka bir yurtta konaklama imkânı olmayan bir öğrenci olarak iyi ki burası karşıma çıkmış. Barınma sorunu benim için büyük bir stres sebebiydi. Burasının büyük bir nimet olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

Kocaeli’den gelen Dokuz Eylül Üniversitesi Fransızca Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Havva Şayan da “Yurt arayışındayken https://www.gencizmir.com/ sitesine denk geldim ve şansımı denemek istedim. O sırada özel yurtları da arıyordum. Şansım var ki başvurum kabul edildi. Özel yurtlar çok yüksek fiyat istiyor. Ailemle tesise baktık ve memnun kaldık. Ücret olarak çok uygun. Bir kıyafet bile alsanız 2 bin liradan fazla ücret tutuyor. Bir aylık barınma için 2 bin lira çok iyi. Ayrıca iki öğün yemek ve öğrencilerin ortak kullandığı mutfak var. Burası evden rahat ve konforlu. Üst katlarda bilgisayarlı çalışma alanlarımız, kütüphanemiz var. Kitaplarımız ve diğer eşyalarımız için odalarımızdaki dolaplarımıza ek olarak saklama alanlarımız var. Teras katındaki manzara beni çok rahatlatıyor. Buraya gelince İzmir’i daha çok sevdim” dedi.

“2 BİN LİRA ÜCRET ÇOK İYİ”

Şırnak’tan gelen Ege Üniversitesi Rafineri ve Petrokimya Teknolojileri Bölümü öğrencisi Dilan Ürper ise “Arkadaşım geçen yıl burada kalmıştı. Onun tavsiyesiyle başvurdum. Başvurum kabul edildi. Dışarıda kalmadığıma seviniyorum. 2 bin lira ücret çok iyi. Barınma konusunda hiçbir sıkıntımız yok, memnunuz” ifadelerini kullandı. Ürper, ev kiralarının ortalama 20 bin lira olduğunu ve bu durumun öğrencileri zor durumda bıraktığını sözlerine ekledi.