Kız yurduna saldırmaya çalışan İBDA-C'lilere polis müdahalesi: "Arkadaşlar yapmayın Allah aşkına"

Polisin, Şehzadebaşı Camii’nin yakınında bulunan öğrenci yurdunda kalan kadın öğrencilere saldırmak isteyen İBDA-C'li gruba "müdahalesi" sosyal medyada gündem oldu.

Yaşananları Gazeteci Nagihan Yılkın aktardı. Buna göre, yurttaki öğrencilerin söz konusu gruba tepki göstermesi üzerine grup binaya saldırmak istedi. Gazeteci o anları an an kaydetti.

Grubun binaya bakıp tekbir getirdiği, küfürler ettiği, binaya girmeye çalıştığı görülüyor. Öte yandan polis ise gruba sadece "Arkadaşlar yapmayın Allah aşkına ya" dedi.

Grupdakiler binaya bakıp tekbir getirdi. Polis, kız öğrenci yurduna giden grubu güçlükle ayırdı.