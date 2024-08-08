Kızamık artıyor, veriler yok

Haber Merkezi

CHP Bursa Milletvekili, Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Kayıhan Pala, kızamık hastalığı hakkında Sağlık Bakanlığı’na üçüncü kez soru önergesi verdi. Pala, ‘‘Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) veri tabanına göre, ülkemizdeki kızamık olgu sayısı 2021 yılında 51 iken 2022’de 127’ye yükseldi. 2023 yılında ise salgın yaparak 5.004 kişiye kızamık tanısı kondu. 2024 yılının ilk beş ayında tanı konulan kişi sayısı ise 1.104. Bu durumda, 2024 yılında da ülkemizde bir kızamık salgını olduğu anlaşılıyor" dedi.

Pala, 2024 yılının ilk yedi ayı bitmiş olmasına karşın Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2023’ün halen yayımlanamadığını, bu nedenle kızamık olgu sayıları ile bağışıklama oranları hakkında bakanlık tarafından yayımlanmış bir verinin söz konusu olmadığını ifade etti.