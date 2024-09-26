Kızı Anjelik Calvin açıkladı: Ahu Tuğba'nın cenazesi Türkiye'ye geliyor

Miami’de 1 Eylül’de yaşamını yitiren Yeşilçam sanatçısı Ahu Tuğba’nın cenazesi haftalar sonra Türkiye’ye getiriliyor.

Hürriyet'in haberine göre; sanatçının kızı Anjelik Calvin, “Perşembe günü (bugün) Amerika’dan yola çıkacak, cuma İstanbul’da olacak. Cenaze törenini cumartesi günü Teşvikiye Camisi’nde yapmayı planlıyoruz. Bunu mutlaka duyurun, annem son yolculuğuna dualar eşliğinde uğurlansın istiyorum” dedi.

KOAH hastası olan Ahu Tuğba’nın ölümü şüpheli bulunduğu için otopsi işlemleri uzamış ve cenaze nakil işlemleri tamamlanamamış, Anjelik Calvin sosyal medya üzerinden duruma isyan etmişti.

Calvin prosedürlerin tamamlandığını söyledi. Ahu Tuğba, Zincirlikuyu’nda annesinin yanına defnedilecek.

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AHU TUĞBA KİMDİR?

İstanbul Yeşilköy'de varlıklı bir ailenin tek çocuğu olarak 13 Ağustos 1955'te dünyaya gelen Ahu Tuğba, Robert Lisesi'nin kızlar bölümünden mezun oldu.

Tuğba, yönetmen Metin Erksan'ın Beyoğlu'nda gezerken kendisini görüp film çekme teklifiyle sinemayla tanıştı.

Henüz ortaokuldayken sinema hayatına giren Tuğba, oyunculuk tutkusu için Kanada'da Concordia Üniversitesinin İngiliz Dili Bölümü'ndeki öğrenimini yarım bıraktı.

Türk sinemasında 1970'lerin sonlarından itibaren tanınmaya başlayan ünlü oyuncu, "Derviş Bey", "Dokunmayın Şabanıma", "Banker Bilo" ve "Taçsız Kraliçe" filmlerindeki rolüyle hafızalara kazındı.

Tuğba, bir süre gazino sanatçısı olarak da gösteriler yaptı ve 1987'de "Buyur Gel/Mırnık" adlı müzik albümünü çıkardı.

Kariyeri boyunca dönemin ünlü oyuncuları Kemal Sunal, Cüneyt Arkın, Tarık Akan, Kadir İnanır, İlyas Salman, Hakan Ural, Yaşar Alptekin, Tarık Tarcan, Burçin Oraloğlu ve Nuri Alço ile başrolü paylaşan Tuğba, 2006'da "Meçhule Gidenler" dizisinde rol aldıktan sonra sinema kariyerine ara verdi.

Çeşitli televizyon programları da sunan Ahu Tuğba, bir süredir kızıyla Miami'de yaşıyordu.