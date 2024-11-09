Kızı, Ankaralı Turgut'un sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı

Bir süredir kanser tedavisi gören Ankaralı Turgut adıyla tanınan Turgut Karataş'ın kızı Eylem Boran, babasının tedavisinin yoğun bakımda sürdüğünü açıkladı.

Sağlık durumu kötüleşen Turgut Karataş, ağustos ayında hastaneye kaldırılmış geçen hafta ise Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde entübe edilmişti.

ÇOCUKLARINI REDDETMİŞTİ

Öte yandan Ankaralı Turgut geçen haftalarda tedavisi için toplanan paraları almak isteyen çocuklarını evlatlıktan reddettiğini söylemişti.

Ankaralı Turgut, "27 senedir benim param ile geçiniyorlar, hiç kendileri para kazanmış mı? Baba parasıyla damat besliyoruz! Oğlum, Özlem, Hasret hepsi aynı... Bunlar çete olmuş. Hiç helal para yemişler mi? Toplanan ilaç paralarını, beni tehdit edip almak istiyorlar. Bunları herkes bilsin" ifadelerini kullanmıştı.