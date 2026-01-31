Kızı Türk Telekom'dan Rekabet Kurumu'na: İstisnai kadrodan memur oldu

Ebubekir Şahin, uzun yıllar Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanlığı koltuğunda oturdu ve bu görevi boyunca tartışmalı kararlar ile açıklamalara imza attı. RTÜK’teki görevi boyunca “İktidarın komiseri” olarak anılan Şahin, 24 Ekim 2025 tarihinde ise Varlık Fonu bünyesindeki Türk Telekom’a CEO olarak atandı.

Şahin’in Türk Telekom’a atanmasının ardından aynı kurumda çalışan kızı Zeynep Melike Şahin’in babasının göreve gelmesinin ardından istifa ettiği bildirildi. Ebubekir Şahin, Hürriyet yazarı Ahmet Hakan’a yaptığı açıklamada ise “Kızım Zeynep Melike, bir yıl önce en alt kademeden uzman yardımcısı olarak Türk Telekom’da göreve başlamıştı. Telekom’a CEO olunca kızımın o görevi sürdürmesinin doğru olmadığını düşündüm. Kızımı aradım. Şefkatle konuştum. İstifa etmesi gerektiğini söyledim. Bu benim için en temel prensiptir. Görev yaptığım hiçbir yerde akraba kollaması yapmadım, Telekom’da da yapmam” dedi.

SINAVSIZ MEMUR OLDU

Ancak Şahin’in 26 yaşındaki kızı Zeynep Melike Şahin’in işsiz kalmadığı ortaya çıktı. Türk Telekom’dan istifa eden Zeynep Melike Şahin, bu kez de Rekabet Kurumu’nda işe başladı. BirGün’ün edindiği bilgilere göre Şahin, istisnai kadrodan Rekabet Kurumu’nun Özel Kalem Müdürlüğü’nde memur yapıldı. "İstisnai kadroya atama" KPSS ve mülakat şartı olmaksızın memur olarak atanmak için AKP iktidarları döneminde kadrolaşma amacıyla kullanılan bir yöntem olarak biliniyor.

KURUM AÇIKLAMA YAPMADI

BirGün, Zeynep Melike Şahin’e ulaşmak için Rekabet Kurumu’nu aradı. Rekabet Kurumu’nun yetkilileri “Şahin bugün işe gelmedi” dedi ve BirGün’ün sorularını yanıtsız bırakarak bir açıklama yapmadı.

SÖYLEDİĞİ BAŞKA, GERÇEKLER BAŞKA

Öte yandan Ebubekir Şahin, Ahmet Hakan’a yaptığı açıklamada, “Bu benim için en temel prensiptir. Görev yaptığım hiçbir yerde akraba kollaması yapmadım, Telekom’da da yapmam” dese de daha önce yönettiği RTÜK’te eşi Nalan Şahin’in kardeşi Bülent Şenkardeşler'in Bilgi Teknolojileri Daire Başkan Yardımcısı olarak atandığı, ayrıca bacanağı Hasan Taşkın’ın da RTÜK’te çalıştığı ortaya çıkmıştı.

HABERLERİ DE YOK ETMİŞTİ

Ebubekir Şahin’in eşi Nalan Şahin’in de uzun süredir TRT’den “İşe gitmeden” maaş aldığı bilinirken Ebubekir Şahin tüm bu haberlere yönelik erişim engeli kararı aldırmıştı. Hatta bu haberini yorumlayan gazeteciler Ünsal Ünlü ve İrfan Değirmenci’nin YouTube videoları da erişime engellenerek videoların silinmelerine karar verildi.