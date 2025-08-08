Kızıl geyikleri fotokapan görüntüledi

Bursa’nın doğal zenginlikleri, bu kez yaban hayatı izleme çalışmaları sırasında kaydedilen etkileyici görüntülerle dikkat çekti. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü’nce kurulan fotokapanlar, ormanda serbestçe dolaşan üç dişi kızılgeyik görüntüsünü kaydetti.

Görüntülerde, ormandaki yamaçtan aşağı inen kızılgeyikler, bir süre çalılıklarda otladıktan sonra doğal ortamlarına doğru ilerleyerek gözden kayboluyor. Sosyal medyada DKMP 2’nci Bölge Müdürlüğü tarafından paylaşılan görüntüler, "Doğanın huzurlu kucağında, özgür ruhlar" notuyla yayınlandı.



Kızılgeyikler doğanın sessiz devleri

Kızılgeyik, dünyanın en büyük geyik türlerinden biri olarak kabul ediliyor. Avrupa’nın geniş kesimlerinde, Kafkasya ve Anadolu coğrafyasında yayılım gösteren bu tür, aynı zamanda Afrika kıtasında bulunan tek geyik olma özelliğini taşıyor. Kuzeybatı Afrika’da, özellikle Cezayir ile Tunus arasında uzanan Atlas Dağları’nda yaşayan bireyleriyle dikkat çeken kızılgeyikler, yaklaşık 200 kilogram ağırlığa ve 2 metre boya ulaşabiliyor.

Bursa’da elde edilen bu nadir görüntüler, bölgedeki yaban hayatının zenginliğini gözler önüne sererken, doğa koruma çalışmalarının önemini de bir kez daha hatırlattı. Uzmanlar, bu tür kayıtların ekosistem sağlığı ve biyolojik çeşitliliğin korunması açısından büyük önem taşıdığını vurguluyor.