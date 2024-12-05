Kızıl Goncalar'a bir isim veda ediyor

NOW TV’de yayınlanan 'Kızıl Goncalar' dizisine 'Vahid' rolüyle dahil olan Tolga Tekin veda ediyor.

Ömür Atay’ın yönettiği, Necati Şahin’in senaryosunu yazdığı 'Kızıl Goncalar' dizisinin son bölümünde, geçtiğimiz sezon sonu diziye 'Vahid' rolüyle dahil olan Tolga Tekin, bıçaklanıp denize atılmıştı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizideki akıbeti merak konusu olan Tolga Tekin, ekibe veda etti. Ünlü oyuncunun, 31. bölümde diziden ayrılacağı öğrenildi.