Kızıl Goncalar dizisinden yangın sahneleri çıkarıldı

Başrollerinde Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın yer aldığı 'Kızıl Goncalar' dizisinin yeni bölümünden yangın sahneleri çıkarıldı.

NOW TV ve yapım şirketi Gold Yapım 'Kızıl Goncalar' dizisinin yeni bölümünden yangın sahnelerinin izleyicinin etkilenmemesi adına çıkardığını duyurdu.

Önceki akşam yayınlanan dizide izleyicilerle şu uyarı mesajı paylaşıldı: "Kartalkaya'da yaşanan elim yangında yiten canlarımızın acısını derinden hissediyoruz.Bölüm hikayemiz gereği facianın öncesinde çektiğimiz yangın sahnelerini, yaratacağı hassasiyeti göz önünde bulundurarak yayınlamıyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar diliyor, kayıplarımızı saygıyla anıyoruz. Tüm ülkemizin başı sağ olsun."

78 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

21 Ocak sabahı 03.30 sularında Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmişti.

Soruşturma kapsamında gözaltındaki 14 şüpheliden otel sahibi Halit Ergül, şirketin genel müdürü Emir Aras ve otel müdürü Zeki Yılmaz ile muhasebe müdürü, aşçı, elektrikçi ve mutfak çalışanlarının aralarında bulunduğu dokuz kişi tutuklanmıştı.