Kızıl Goncalar dizisinin 3. bölümü bu akşam yayımlanmayacak

Kızıl Goncalar dizisinin bu akşam yayımlanması gereken 3. bölümü 2 kez program durdurma cezası nedeniyle yayımlanmayacak. FOX, dizinin yayın saatinde RTÜK'ün göndereceği belgeseli yayımlayacak.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) 9 milyon TL idari para cezası ile 2 kez program durdurma cezası verdiği Kızıl Goncalar dizisi bu akşam yayımlanmayacak.

Gold Film imzalı diziyle ilgili RTÜK’ün aldığı karara karşı hem FOX TV hem de yapım şirketi harekete geçmiş ve dava açmıştı.

Yılbaşı tatili sonrası dizinin 3. bölümünün ekrana gelip gelmeyeceği merak ediliyordu. Diziyle ilgili İdare Mahkemesi’ne yürütmeyi durdurma kararı için yapılan başvuru reddedildi. Bu nedenle FOX TV, dizinin yayın saatinde RTÜK’ün göndereceği belgeseli yayımlayacak.

YAPIMCIDAN AÇIKLAMA

Dizinin yapımcısı Faruk Turgut, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Turgut, “Bu akşam yayın yok. İdare Mahkemesi ve Bölge İdare Mahkemesi, RTÜK’ün verdiği yayın durdurma kararını onayladı. Kızıl Goncalar’ın yayınını yapamıyoruz” dedi.