Kızıl Parti kuruldu

Kızıl Parti kuruluşunu deklere etti. Geçen yıl ağustos ayında Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) "Sosyalist Devrimci Siyasete Çağrı" isimli bir deklarasyon yayınlayarak ayrılanlar tarafından kurulan partinin eş sözcüleri Candan Polat Köksal ve Gün Çağ Aydın oldu.

Partinin kuruluş kongresi, Türkiye'nin farklı illerinden ve yurt dışından üyelerin katılımıyla 12 Nisan’da toplandı. Kongrede partinin siyasal program metni ve tüzüğü, delegelerin değerlendirmeleri sonrasında oy birliğiyle kabul edildi.

Kongrede, partinin merkezi kurulları da belirlendi. Kızıl Parti’nin kuruluş kongresi sonrasında parti içi görevlendirmeler de yapıldı. Onur Emre Yağan, partinin genel sekreteri oldu. Partinin eş sözcüleri olarak da Candan Polat Köksal ve Gün Çağ Aydın seçildi.

ORTAK MÜCADELE VURGUSU

Partinin kuruluş bildirisinde "ortak mücadele" vurgusu yapılarak, “Bu mücadelede işçilerin, gençliğin, kadınların, LGBTİ+’ların, toprak emekçilerinin, ekoloji mücadelesi yürütenlerin, Kürt halkının ve Alevilerin eşit yurttaşlık hakkını kazanmasının; sömürü ve ayrımcılığın ortadan kaldırılmasının tek yolunun, devrimci bir sınıf partisinin önderliğini kurmak ve onun çağımızın siyasal, sosyal ve kültürel dinamiklerine uygun biçimde inşa edeceği toplumsal meşruiyeti oluşturmak olduğunun farkındayız” denildi.