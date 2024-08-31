Kızıl Tugaylar üyesi gözaltında

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İtalya'da 1970'lerde kurulan Kızıl Tugaylar Örgütü'nün firari üyesi Leonardo Bertulazzi, 40 yılı aşkın süre sonra Güney Amerika ülkesi Arjantin'de gözaltına alındı. Bertulazzi'nin 'kaçırma' da dahil bir dizi suçtan arandığı ifade edildi.

İtalya'da gıyabında 27 yıl hapis cezası kararı verilen Bertulazzi, Arjantin'de yıllardır mülteci statüsünde yaşıyordu. Faşist Devlet Başkanı Javier Milei'nin seçilmesinin ardından Bertulazzi, mülteci statüsünü kaybetmişti. Bertulazzi'nin gözaltına alındığı sırada İtalya polisinin de Buenos Aires'te olduğu belirtildi.

Kızıl Tugaylar, 1978'de eski başbakan Aldo Moro'nun kaçırılarak öldürülmesi de dahil olmak üzere 'Kurşun Yılları'nda düzenlenen çok sayıda eylemden sorumlu tutuluyor. Arjantin hükümeti, konuya ilişkin açıklamasında, "Bertulazzi, demokratik değerlere ve pek çok mağdurun hayatına zarar veren suçlardan sorumlu" dedi. 1980'den bu yana firari olduğu ifade edilen Bertulazzi, Ocak 1977'de Cenova'da gemi mühendisi Pieor Costa'nın kaçırılmasından suçlu bulunmuştu. Costa, Cenova'daki en zengin armatör ailelerden birine mensuptu; silahlı iki erkek tarafından Castelletto'daki evinin yakınlarında kaçırılmıştı. Costa'nın kaçırılmasının ardından fidye istenmiş, fidyenin ödenmesinin ardından Nisan 1977'de serbest bırakılmıştı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, konuya ilişkin açıklamasında, gözaltı haberini memnuniyetle karşıladığını belirtti, bunun için İtalyan yargı yetkililerinin, Arjantinli yetkililerin ve Interpol'ün işbirliği yaptığını anlattı. Öte yandan, İtalyan yetkililer, Bertulazzi'nin derhal İtalya'ya iade edilmesini beklemiyor.