Kızılay 10 milyon avroya fabrika aldı

Deprem felaketinde çadır satarak bir skandala imza atılan ve uzun süredir yolsuzluk skandalları ile anılan Kızılay’ın milyonlarca avroya bir fabrika satın aldığı olduğu ortaya çıktı. Gizlilik maddesinin yer aldığı sözleşmeye BirGün ulaştı.

Kızılay, 7 Eylül 2023 tarihinde Doğanay Şalgam’ın sahipleri Remzi ve Rafet Doğan’ın Adana’daki fabrikası ile şirketini satın almaya karar verdi. Menzil Cemaati’ne yakınlığıyla bilinen Kızılay Başkanı Fatma Meriç Yılmaz’ın da onayı ile Doğanay kardeşler ile Kızılay arasında bir satın alma sözleşmesi imzalandı.

GİZLİLİK MADDESİ VAR

Gizlilik maddesinin de yer aldığı sözleşmeye göre, Doğanay kardeşlerin DGNY Tarım ve Hayvancılık Şirketi ile bu şirkete ait fabrika 10 milyon avroya satın alındı. Önce 2 milyon avronun ödeneceği, sonraki iki ay içinde de kalan 8 milyon TL’nin Kızılay tarafından ödeneceği ifade edildi.

Kızılay’ın 10 milyon avroya satın aldığı fabrika uzun süredir atıl durumdaydı. Fabrikanın sahiplerinden Remzi Doğanay ise Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı’ya yakınlığıyla biliniyor. Doğanay kardeşlerin uzun süredir ekonomik sıkıntı yaşadığı ve Kızılay’ın bu işlemi ile Doğanay kardeşleri kurtardığı iddia ediliyor.

BirGün’ün ulaştığı Remzi Doğanay, “Ben şalgam işini bıraktım. Biz iki kardeşiz. Kardeşim Rafet kötü hastalığa yakalandı. O hastalığa yakalanınca ben yalnız kaldım. İşleri tek yürütmek zor oldu. Fabrikayı da Kızılay almak istedi. Ben şimdi kendi işlerim ile meşgulüm. Fabrika çalışır vaziyetteydi, fabrikaya girince uzaya girmiş gibi oluyordunuz” dedi.

Doğanay önce fabrikayı 10 milyon avroya sattığını inkar etti, ardından da “Bu gizli bir sözleşmeydi. Sözleşme elinizde varsa bana ne soruyorsunuz? Kızılay’ın benimle ne işi var? Kızılay gitsin garibanları kurtarsın” diye konuştu.

‘FABRİKAYI SATIN ALDIK’

Kızılay’dan yapılan açıklamada ise fabrikanın 10 milyon TL’ye satın alındığı doğrulanarak şu ifadelere yer verildi:

“Uzun yıllardır atıl durumda olan ve 7 yıldır çalışmayan Adana’da yer alan fabrikayı satın alarak ekonomiye kazandırdık. …Doğanay markası, 7 sene önce bu fabrikayı kapatmıştı. Biz ise bu önemli tesisi gerekli bakım ve onarımlardan geçirerek 10 milyon avroluk bir yatırımla yeniden üretime aldık. Çok yakında sağlıklı şalgam, limonata ve soğuk çay ürünlerini tüketicimizle buluştururken, önümüzdeki dönemde de sporcu içecekleri, smoothieler, meyveli süt ve enteral beslenme ürünleri gibi yeni kategorilerde de tüketicilere hitap edeceğiz.”