Kızılay AKP’lilere para dağıtmış

Deprem felaketinde çadır satması ile gündem olan, AKP’lilerin arka bahçesine dönüşen ve yolsuzluklarla anılan yardım kuruluşu Kızılay’ın yeni bir skandala imza attığı ortaya çıktı. Kızılay Antep Şehitkamil Şubesi, AKP Gençlik Kolları yöneticisi ve üyelerine nakdi yardım adı altında para verdi.

BirGün’ün edindiği bilgilere göre, AKP İlçe Başkanlığı’ndan Kızılay Şehitkamil Şubesi’ne tamamına yakını gençlerden oluşan 67 kişilik “nakdi yardım” başlıklı bir liste gönderildi. Kısa süre sonra da Kızılay, listede bulunan isimlerin hesaplarına ortalama 2 bin 500 TL aktardı.

67 KİŞİLİK LİSTE HAZIRLANDI

Listede yer alan ve BirGün'ün ulaştığı isimlerden tamamına yakını yardımı aldıklarını söyledi. AKP’lilerin yardım alıp almadıklarına ilişkin sorulara verdikleri karşılıklar şöyle:

AKP Şehitkamil Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Mehmet Kayapay: Daha sonra açıklama yapacağını söyledi ancak yapmadı.

Şehitkamil Gençlik Kolları üyesi Bayram Can Tufan: Bir defa aldım, tutarını hatırlamıyorum. Benim haberim yoktu Kızılay’dan mesaj geldi. Gittim ben de aldım parayı.

‘NE ALDIĞIMI SÖYLEMEYEM’

Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Birimi Başkanı Bekir Gül: Tam detaylı bilgi veremem. Bizim bilgimiz dahilinde gerçekleşen bir durumdu bu. Ne kadar aldığımı da söyleyemem. Kendi üstlerimden bilgi alıp, onlara sormam lazım önce… Başkanıma sorun sorunuzu.

AKP Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Büşra Gültekin: Soruyu duyduktan sonra bir açıklama yapmadan görüşmeyi sonlandırdı.

Şehitkamil Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Hasan Yusuf Özdemir: “Daha sonra açıklama yapacağım” dedi ancak yapmadı.

AKP Şehitkamil Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı İbrahim Özdemir: “Daha sonra açıklama yapacağım” dedi ancak yapmadı.

‘REŞİT OLMAYANLARA DA PARA YATIRILDI’

Şehitkamil İlçe Gençlik Kolları, Teşkilat Başkan Yardımcısı Medine Orhan: Para yaklaşık 3-4 ay önce yatırıldı. Tam ne kadar yatırıldığını hatırlamıyorum, yaklaşık bin TL yatırıldı bana. Bana Kızılay’dan ‘hesabınıza bin TL yatırıldı’ diye bir mesaj geldi. Partidekileri aradım, çünkü ben de partideyim… Bizim partimizden sadece ben değilim, başkaları da var. Hatta reşit olmayanların parasını da gidip aileleri aldı.

Şehitkamil Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Salih Özdemir: 2 bin 400 TL yatırıldı bana.

AKP YÖNETİCİSİNDEN TEHDİT

Mahalle Gençlik Kolları Muhammed Kerim Arslan: Ortalama üç ay önce yattı para. Partiden arandım o zaman diye hatırlıyorum.

Gençlik Kolları Üyesi Yiğit Alperen Uzunaslan: Bana yatmadı ama arkadaşlarıma yattı.

Şehitkamil İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Mustafa Özcan: Sorularımıza küfür ve hakaretlerle karşılık verip “BirGün ile uğraşacağım” dedi.

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‘TEVÂFUK DENK GELMİŞ’

Kısa süre önceye kadar Kızılay Şehitkamil Şube Başkanı olan ve kısa süre önce de AKP Şehitkamil İlçe Başkanı olarak atanan İsmail Güler ise “Tanıdığımız eşimizden dostumuzdan ihtiyaç sahibi insanların bilgisini istiyoruz. Tevâfuk denk gelmiş, Allah’ın izniyle bizim öyle işlerle işimiz olmaz” diye açıklama yaptı. Kızılay Şehitkamil Şubesi’nin yeni Başkanı Ali Yılmaz da açıklamasında, “Bu bir seferliğine verilen para” dedi.

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GENEL MERKEZ REDDETMEDİ

Kızılay Genel Merkezi’nden yapılan açıklamada da AKP Gençlik Kolları yöneticisi ve üyelerine para aktarılıp aktarılmadığına ilişkin bir ifade yer almadı. Ancak açıklamada, “…Bir suiistimalin yaşanması halinde Kızılay Genel Merkezi geçmişte olduğu gibi bugünde ve yarında da her türlü idari ve hukuki süreci sonuna kadar işletecek ve gereği yapılacaktır” denildi.

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KIZILAY AKP’NİN EMRİNDE

Şahinbey Belediye Meclisi’nin eski Meclis Üyesi CHP’li Uğur Kalkan skandala tepki gösterdi. “AKP'nin Şehitkamil’i kaybetmesinden sonra anlaşılan o ki toparlanmaları pek mümkün olmuyor. Gençlerin de artık ilgisini çekemiyorlar. Bu durumu birazcık lehlerine çevirmek için şimdi de Kızılay'ın imkânlarını kullanmaya başlamışlar” diyen CHP’li Kalkan şunları söyledi:

“Kendilerince bir liste hazırlayıp AKP Şehitkamil Gençlik Kolları'nda görev alan bazı isimlerin hesaplarına para yatırmışlar. Daha geçtiğimiz günlerde İzmir'de beş çocuk yokluğun ve yoksulluğun pençesinde can verdi. Bir yanda bunlar olurken siz hangi hakla Kızılay'ın imkanlarını AKP'nin emrine sunuyorsunuz. KAKP İlçe Başkanı sabah akşam CHP'li Şehitkamil Belediyesi üzerinden prim yapmaya çalışıyor. Sen önce önceki başkanı olduğun Kızılay'ın imkanlarını nasıl AKP'nin emrine sunduğunu, para yatacak kişilerin listelerini de nasıl belirlediğinizi çık kamuoyuna açıkla.”