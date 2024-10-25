Kızılay'daki yer altı çarşısında güvenlik önlemleri artırıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Kahramankazan tesislerine yönelik PKK saldırısının ardından, Kızılay Meydanı'ndaki yer altı çarşısında güvenlik tedbirlerini artırdı.

ABB, meydandan yer altındaki metro çarşısına girilen 13 kapıda,102 güvenlik personeli, 3 özel eğitimli K-9 köpek, x-ray ve metal el detektörleriyle yapılan güvenlik uygulamasını yoğunlaştırdı.

Yer altı çarşısına girenleri metal el detektörleriyle arayan güvenlik personeli, metro çarşısı girişlerinde yer alan x-ray cihazlarını da daha sık kullanmaya başladı.

Çarşı girişlerinde, toplumsal amaçlı olaylar için güvenlik eğitimleri verilmiş K-9 köpekleri de kullanılıyor.