Kızılay, Erdoğan’a komşu oldu

Deprem felaketinde çadır satarak bir skandala imza atan ve uzun süredir yolsuzluk skandalları ile anılan Kızılay yine dikkat çeken bir harcama yaptı.

Kızılay, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Kısıklı’daki evinin yakınında bir bina kiraladı. Kızılay Genel Merkezi İstanbul Yerleşkesi tabelası asılan bina için aylık 625 bin TL kira ödendiği bildirildi.

EN UYGUN BİNA KISIKLI’DAYMIŞ

Kızılay yetkilileri, kiralama işlemi için BirGün’e şu açıklamayı yaptı:

“Kızılay Genel Merkezi her ne kadar Ankara’da bulunsa da genel merkeze bağlı birçok birimin İstanbul’da da çalışanları mevcuttur. Öteden beri, genel merkeze bağlı birimler İstanbul’da tek çatı altında çalışmalarını sürdürmektedir. Bu operasyonel olarak en doğru yoldur. Sizin de daha önceki haberlerinizde yazdığınız gibi Kızılay’ın İstanbul’da bulunan merkez ofisi Sütlüce Mahallesi’ndeydi.’’

Yapılan açıklama özetle şöyle devam etti: ‘‘Ancak teknik personelimizin bina ile ilgili depreme dayanıklılık konusunda şüpheleri oluştuğundan, İstanbul ofisi için yeni bir bina arayışına gidilmiştir. Kızılay’ın ihtiyaçlarına cevap verebilecek en uygun bina Kısıklı’da bulunmuş ve 625 bin TL karşılığı kiralanmıştır. Mevcut bina altı kat olup, 2 bin 117 metrekare çalışma alanına sahiptir. Ayrıca mevcut binaya depreme dayanıklılık testi yapılmıştır. Depreme dayanıklı olduğu ve ofis olarak kullanıma uygun olduğu tespit edilmiştir. Kızılay’ın İstanbul’daki gayrimenkullerinin neredeyse tamamı konut niteliğindedir.”

Öte yandan Kızılay’ın İstanbul İl Merkezi Şubesi’ni Fatih ilçesinde kiraladığı bir köşke taşıdığını da BirGün ortaya çıkarmıştı.

FATİH’TEKİ KÖŞK DE 125 BİN TL’YE KİRALANDI

Kızılay tarafından o dönem yapılan açıklamada ise “Kızılay İstanbul Merkez Şubesi uzun süredir çalışmalarını Sütlüce’de bulunan Kızılay Genel Merkezi İstanbul ofisi bünyesinde yürütmekteydi. İstanbul Sütlüce’deki binanın depremsellik nedeniyle boşaltılmasının ardından, yeni bir yer arayışına geçilmiş, kamuoyunun bildiği internet sitesi üzerinden bulunan bir yapı 125 bin TL karşılığı kiralanmıştır” ifadeleri kullanılmıştı.