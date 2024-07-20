Kızılay Genel Başkanı Yılmaz'dan 6 Şubat yanıtı "Elbette eksikler olacak"

İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) Etkinlik ve Medya Merkezi'nde düzenlenen TercihFest 2024 etkinliğinde öğrencilerle buluşan Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz açıklamalarda bulundu.

Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) Etkinlik ve Medya Merkezi'nde düzenlenen TercihFest 2024 etkinliğinde öğrencilerle buluştu. Öğrencilerle öğrenim ve meslek hayatındaki tecrübelerini paylaşan Yılmaz, "Hiçbir önemli tercih geriye dönülmez bir tercih değildir. Okuyacağınız bölümle ilgili tercih yapacaksınız ama tüm hayatınızı dönülmez bir yola sokacak bir tercih değil" dedi.

"HATALAR OLABİLİR, HEPİMİZ İNSANIZ"



Etkinlikte öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Yılmaz, bir öğrencinin "Kızılay'ın son depremde izlediği politika hakkında ne düşünüyorsunuz? İyi yaptığı, kötü yaptığı şeyler nelerdir?" sorusunu “Yani bu kadar büyük bir felakette elbette ki eksiklikler olacak. Hatalar da olabilir, hepimiz insanız. Bize düşen nedir? Hata yaptıysak kabul edeceğiz. O hatanın bir daha yapılmaması için önlem alacağız” ifadeleriyle yanıtladı.

TÜRKİYE İLE PAKİSTAN'I KARŞILAŞTIRDI



Konuşmasında Türkiye ile Pakistan’ı karşılaştıran Yılmaz, Türkiye’nin Pakistan’dan daha çok ev yaptığını belirtti. Yılmaz, 2022'de Pakistan'daki sel felaketinden 33 milyon kişinin etkilendiğini ve geçen 2 yılda henüz 1000 ev yapılabildiğini kaydetti.

Kızılay'ın 50 bin çadırı AFAD'a bir gün içinde teslim ettiğini, Türkiye'nin bir aylık süreçte konteyner kentleri kurduğunu anlatan Yılmaz, Türkiye'nin şu ana kadar 100 bin evi teslim eden bir ülke olduğunu söyledi.

"Kendi güvenliğimizle ilgili önlem almalıyız"

Vatandaşların depremle ilgili kendi önlemini alması gerektiğini söyleyen Yılmaz, “Eğer siz bir evde depremle alakalı dokümanları kontrol ederseniz, o evi yapan müteahhit o dokümana uygun yapmak zorunda kalır. Toplum olarak kendi güvenliğimizle, sağlığımızla ilgili mutlaka önlem almamız lazım” diye konuştu.