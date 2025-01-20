Kızılay, İzmir’de 120 bin metrekare zeytin ağaçlı tarla niteliğindeki taşınmazı satışa çıkardı

Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Kızılay Genel Müdürlüğü ilanına göre İzmir'in Karaburun ilçesinde mülkiyeti Türk Kızılay'ına ait olan 120 bin metrekarelik zeytin ağaçlı tarla niteliğindeki taşınmazın satışı için ikinci kez ilana çıktı. 9 Aralık 2024'te Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 181 milyon TL'ye satışı gerçekleştirilecek tarla bu kez 185 milyon TL'ye satılacak.

Türk Kızılay Genel Müdürlüğü ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. İlana göre İzmir'in Karaburun ilçesine bağlı Küçükbahçe Mahallesi'nde bulunan ve mülkiyeti Türk Kızılay Genel Müdürlüğü'ne ait olan toplam 120 bin metre karelik zeytin ağaçlı tarla niteliğindeki taşınmazın satışı gerçekleştirilecek. Muhammen bedeli 185 milyon TL olarak belirlenen taşınmazın satışı, açık artırma yöntemiyle gerçekleştirilecek.