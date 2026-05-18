Kızılay Kayseri Başkanı'nın paylaştığı ve kadınları hedef alan video hakkında suç duyurusu

İzmir Avukat Hareketi (İZAH), Türk Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli hakkında, kadınların çalışma hakkını ve kamusal yaşama katılımını hedef aldığı sosyal medya paylaşımı nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

İZAH adına İzmir Barosu Başkan adayı Av. Volkan Gültekin ile Kadın Hakları alanında çalışma yapan Av. Mürvet Elif Denizli tarafından hazırlanan dilekçede, Beydilli’nin 15 Mayıs 2026’da X hesabından paylaştığı videoda yer alan ifadelerin cinsiyet temelli ayrımcı ve düşmanlaştırıcı nitelikte olduğu savunuldu.

Dilekçede, paylaşımda geçen “Evde kalsın kızlar”, “Her kuruma bayan serpiştirdiler”, “Günde sekiz saat aynı odada namahrem erkekler...” ve “Kanunlar şeriat olsun...” ifadelerinin kadınların çalışma yaşamından dışlanmasını meşrulaştırmaya çalıştığı belirtildi.

Suç duyurusunda, Beydilli’nin sıradan bir sosyal medya kullanıcısı olmadığı, Türk Kızılay Kayseri Şube Başkanı olarak kamusal görünürlüğe sahip olduğu vurgulandı. Dilekçede, söz konusu ifadelerin kadınların ekonomik ve kamusal alandaki varlığını “meşruiyet tartışmasına” açtığı, kadınları eşit yurttaşlar olarak değil, “denetlenmesi ve sınırlandırılması gereken bir toplumsal grup” olarak konumlandırdığı ifade edildi.

İZAH, söz konusu videonun kadınların çalışma hakkını hedef aldığını, toplumsal cinsiyet eşitliğini aşağıladığını, kadınları toplumsal yaşamdan dışlamayı teşvik ettiğini ve toplumda cinsiyet temelli ayrımcılığı körüklediğini belirtti.

Başvuruda, Beydilli hakkında TCK’nın 216. maddesinde düzenlenen “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçu ile TCK’nın 122. maddesinde düzenlenen “nefret ve ayrımcılık” suçu kapsamında soruşturma yürütülmesi ve kamu davası açılması talep edildi.