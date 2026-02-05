Kızılay Kocaeli Şube Başkanı Pay: Belki doğru olan depremde çadırın satılmasıydı

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin üçüncü yılı dolayısıyla Kocaeli Milli Kuruluşlar Birliği, Sivil Toplum Merkezi’nde anlamlı bir anma paneli gerçekleştirdi. Binlerce yurttaşın yaşamını yitirdiği felaketin yıl dönümünde düzenlenen etkinlikte, uzman isimler "3. Yıldönümünde 6 Şubat Kahramanmaraş Depremleri ve Beklenen Marmara Depremine Ne Kadar Hazırız?" başlığı altında değerlendirmelerde bulundu. Özgür Kocaeli gazetesinden Seçil Karaoğlu'nun haberine göre programda konuşan Kızılay Kocaeli Şube Başkanı İbrahim Pay, depremde çadır satılması olayına değinerek: “Belki de o çadır satılmalı. Bu kurum 168 yıllık bir kurum bizler gelip geçiciyiz” dedi.

“BİZ GELİP GEÇİCİYİZ”

6 Şubat depreminde Kızılay’ın çadır satmasıyla Türk halkının güveninin sarsıldığını ifade eden bir yurttaşa Pay şu sözlerle karşılık verdi: “Belki de bilimsel olarak doğru olan o çadırın satılmasıydı. Ne kadar bilimsel olduğuna bakmamız lazım. İlk 72 saat her afetzedenin kendine yetebilmesi gerekiyor. Bir yanda çadır sattı söylemi var. Öbür tarafta 10 dakika açıklama var. Belki de o çadır satılmalı. Bu kurum 168 yıllık bir kurum bizler gelip geçiciyiz."