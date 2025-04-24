Kızılay ne alemde bilen yok!

Deprem yine megakenti salladı.

6 Şubat’taki deprem felaketinden sonra çadır sattığı ortaya çıkan, yıllardır yolsuzluk, israf ve liyakatsiz atama skandallarıyla gündemden düşmeyen Kızılay’ın depreme hazır olup olmadığı ise yine gizemini koruyor.

Kızılay Afet Yönetimi Genel Müdürlüğü, 2021 yılından bu yana raporlarını kamuoyu ile paylaşmıyor. Kızılay ise hâlâ 2024 yılı faaliyet raporunu açıklamadı. Kızılay şirketlerinin bağlı olduğu Kızılay Yatırım Holding’in de raporları ve verileri açıklanmıyor.

Kızılay’ın 2023 Yılı Faaliyet Raporu’nda ise kurumun afet depolarında sadece 18 bin 527 adet barınma çadırı bulunduğu belirtilmişti. 6 Şubat 2023 depremine kadar, konteyner fabrikası olmasına rağmen hiç konteyner stoklamayan Kızılay’ın depolarında sadece bir adet konteyner yer aldığı belirtilmişti.

Raporda, “6 Şubat depremleri sonrasında, depremde etkilenen tüm illerde yürütülen afet müdahale çalışmaları sebebiyle barınma kapasitemizin tamamı alana sevk edilmiştir. 2024 yılı içerisinde çadır sayısının 50 bine ulaştırılması hedeflenmektedir” açıklamasına da yer verildi.

YALAN SÖYLEMİŞLERDİ

Çadır sattığı için Kızılay Başkanlığı görevinden istifa etmek zorunda kalan Kerem Kınık, 6 Şubat 2023’teki deprem felaketinden kısa sonra, 27 Mart 2023’te TBMM Deprem Araştırma Komisyonu toplantısına katılmıştı. Kızılay Başkanı unvanı ile milletvekillerine bilgi veren Kerem Kınık, “Deprem bölgesine 130 bin 271 çadır sevk edildiğini” açıklamıştı. Ancak Kızılay’ın raporu Kınık’ı yalanladı. Raporda, deprem bölgesine Kınık’ın iddia ettiği gibi 130 bin değil toplam 97 bin 957 çadır gönderildiği belirtildi. Gönderilen 97 bin 957 çadırın da 46 bin 238’inin Kızılay’ın stokunda bulunduğu 51 bin 674’ünün de bağış olarak Kızılay’a teslim edildiği belirtildi.

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AFAD DA KIZILAY GİBİ!

Yaşanan deprem, sel gibi afetler sonrası sık sık tartışmalı şekilde yapısı gündeme gelen Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı’nın (AFAD) 2022 yılına yönelik mali ve idari bilgilerini içeren raporları ise arama-kurtarma faaliyetlerinde yaşanan sorunların göz göre göre geldiğini ortaya koymuştu. Rapora göre, 2021 yılında bin 796 olan arama ve kurtarma teknisyeni sayısı, 2022 yılında 92 azalarak bin 704’e geriledi. 2022 yılı sonu itibarıyla arama ve kurtarma teknisyeni kadrosundaki boş kadro sayısı ise 446 ile ifade edildi.

AFAD’ın arama ve kurtarma teknisyeni kadrosunda yıllar itibarıyla yaşanan erime, kurumun raporunda bulunan, “Zayıflıklar” bölümüne de yansıdı. Personel sayısının artırılması ve “Yetki ve görevler açısından koordinasyon kurumu olarak kurulmuşken giderek icracı bir yapıya dönüşmenin çalışan personel sayısı ve mevzuat gibi unsurlarla desteklenememesi” zayıflıklar arasında sıralandı.