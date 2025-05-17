Kızılay raporunda ne var?

Maraş merkezli deprem felaketinin üzerinden iki yıldan fazla bir zaman geçti. 6 Şubat 2023’teki depremde en az 53 bin yurttaşın yaşamını yitirdiği ve en az 254 bin binanın ya yıkıldığı ya da ağır hasarlı olduğu için kullanılamaz hale geldiği açıklandı.

Asrın felaketi olarak adlandırılan bu büyük depremden sonra yardım kuruluşu Kızılay’ın çadır sattığı ortaya çıktı. Depremzedeler yardım beklerken çadır ve konserve satan Kızılay’ın yöneticileri hakkında çok sayıda yurttaş, siyasi parti ve baro suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda bulunanlar arasında SOL Parti, HDP, HKP, İyi Parti, TKP, Çağdaş Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği, Balıkesir Barosu, avukatlar ve cezaevlerindeki bazı yurttaşlar yer alıyor.

Depremde çadır satan Kızılay yöneticileriyle ilgili ‘görevi kötüye kullanma’ suçundan açılan soruşturma dosyası adliye adliye gezdikten sonra tekrar Ankara’ya gönderildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen ve hâlâ sonuçlandırılmayan soruşturmada, 17 Kızılay yöneticisi şüpheli sıfatıyla yer alıyor.

43 SAYFALIK RAPOR

BirGün’ün edindiği bilgilere göre, şüpheli sıfatıyla soruşturmada yer alan Kızılay yöneticilerinin ifadeleri dahi alınmadı. UYAP sisteminde buna dair bir ifade tutanağı bulunmazken İçişleri Bakanlığı’nın Kızılay ile ilgili bir rapor hazırladığı ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdiği anlaşıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 21 Şubat 2024’te İçişleri Bakanlığı’na gönderdiği yazıda, “Kızılay hakkında bazı konularda inceleme yapılması ve düzenlenecek raporun Başsavcılık’a gönderilmesini” istedi.

AKP’Lİ TURAN’IN İMZASI VAR

18 Eylül 2024’te, daha önce AKP’den milletvekilliği de İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan’ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na 43 sayfalık rapor gönderdiği anlaşıldı.

İçişleri Bakanlığı denetçileri tarafından hazırlandığı ifade edilen raporun içeriği ise bilinmiyor. İddialara göre, rapor UYAP sistemine yüklenmedi ve Kızılay hakkında suç duyurusunda bulunanların raporu görmesi engellendi.

Kızılay tarafından soruşturma dosyasına eklenmesi amacıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilen dilekçede ise suç duyurularının karalama çalışması olduğu iddia edilerek dosyanın "kovuşturmaya yer yoktur kararı verilerek kapatılması” talep edildi.