Kızılay şimdi de köşk kiraladı!

Depremde çadır satması ve yolsuzluk skandallarıyla gündemden düşmeyen, AKP’nin ve cemaatlerin arka bahçesi haline Kızılay’ın yine tartışma yaratacak bir adım attığı anlaşıldı. Kızılay, İstanbul İl Merkezi Şubesi’ni Fatih ilçesinde kiraladığı bir köşke taşıdı.

BirGün 2019 yılında, sadece İstanbul’da 500’e yakın mülkü bulunan Kızılay’ın, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği’nin (MÜSİAD) Sütlüce’deki binasını kiraladığını ortaya çıkarmıştı. İstanbul İl Merkezi Şubesi olarak kullanılan binanın dere yatağına yakın olması nedeniyle kayma riski olduğu da ifade edilmişti. Kızılay’ın o dönem hazırladığı değerleme raporunda da bina içerisinde çatlakların fotoğrafları dosya içerisine konulmuştu.

Beş yıldır bu binayı kullanan, şimdi ise binanın depreme dayanıklı olmadığını itiraf ederek Fatih ilçesindeki bir köşke taşındı.

‘DEPREM NEDENİYLE BİNA BOŞALTILDI’

Kızılay’dan BirGün’e yapılan açıklamada, “Kızılay İstanbul Merkez Şubesi uzun süredir çalışmalarını Sütlüce’de bulunan Kızılay Genel Merkezi İstanbul ofisi bünyesinde yürütmekteydi. Sütlüce’deki binanın depremsellik nedeniyle boşaltılmasının ardından, yeni bir yer arayışına geçilmiş, kamuoyunun bildiği internet sitesi üzerinden bulunan bir yapı 125 bin TL karşılığı kiralanmıştır. Kullanım alanı ve lokasyonu dikkate alındığında çok uygun bir fiyattan kiralanan söz konusu yapı dört kattan oluşmakta ve İstanbul Merkez Şubesinin çalışmaları için ihtiyaç duyduğu alanları içermesi nedeniyle tercih edilmiştir. Kira bedeli, kiracı Kızılay olduğu için uygun tutulmuştur” denildi.

Köşkün mütevazi bir bina olduğu ifade edilen açıklamada şu ifadeler de yer aldı: “Kızılay’ın İstanbul’da çeşitli gayrimenkullerinin bulunduğu malumunuzdur. Ancak bu gayrimenkullerin büyük bir bölümü konut niteliğindedir ve kalabalık grupların çalışmasına imkan vermemektedir. Kiralanan binanın gideri de Kızılay bünyesindeki gayrimenkullerden elde edilen kira geliri ile karşılanmaktadır. Söz konusu bina, mütevazı bir lokasyonda, tek özelliği bağımsız yapı niteliği olan bir taşınmazdır. Genelde Türkiye’deki, özelde ise İstanbul’daki kira fiyatları dikkate alındığında çok uygun bir bedelle kiralandığı zaten anlaşılacaktır.”