Kızılay şube başkanına sahte imza gerekçesiyle hapis cezası

Kızılay İzmir Bayraklı Şube Başkanı Metin Köroğlu, yöneticisi olduğu apartmanın alt katındaki şarküteri dükkânına pergola eklemek için apartmanın karar defterine komşularının yerine sahte imzalar atmak ve bu imzaları Karşıyaka Belediyesi'ne sunmak suçlamasıyla yargılandı ve hapis cezası aldı.

Köroğlu’nun aldığı ceza sonrasında Kızılay başkanlık görevini halen yürütüyor olması da tepki çekti.

Cumhuriyet’ten Yusuf Körükmez imzalı habere göre; sakinlerinden onay aldığını ve karar defterindeki imzaların gerçek olduğunu savundu.

Ancak mahkeme, Köroğlu’nun apartman sakinlerinin onayı olmadan sahte imzalarla pergola yapımı için belediyeye başvurduğuna karar vererek, suçlu buldu.

Sanığa, sahte belge düzenleme suçundan bir yıl hapis cezası verildi.

Mahkeme, Köroğlu’nun duruşmadaki tutumunu dikkate alarak cezasını 10 aya indirdi ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, beş yıl denetim süresine tabi tutulmasına karar verdi.

Köroğlu’nun sahte imza suçundan ceza alması ve halen Kızılay başkanlığı görevini sürdürmesi de tepkilere yol açtı. Bu durum üzerine, Kızılay yönetiminden bazı isimler, Köroğlu'nun görevden alınması için Kızılay Genel Merkezi'ne mektup yazdı.