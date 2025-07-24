Kızılay şube başkanının iki oğlu da tutuklandı: Biri uyuşturucu, diğeri göçmen kaçakçılığı

Kızılay Fethiye Şube Başkanı Burhanettin Tuna’nın oğulları Enes Tuna "uyuşturucu ticareti yapmak” suçundan, Emrullah Tuna da iki gün önce “göçmen kaçakçılığı” suçundan tutuklandı.

Habertürk'ten Uzay Kesmen'in haberine göre, Fethiye Sulh Ceza Mahkemesi Hakimliği, Enes Tuna hakkındaki soruşturma bilgilerini inceledikten sonra, tutuklanmasına karar verdi. Enes Tuna mahkeme kararı doğrultusunda cezaevine konuldu.

DİĞER OĞLU DA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINDAN TUTUKLANDI

Burhanettin Tuna’nın diğer oğlu AKP'den geçen yıl istifa eden eski Fethiye Gençlik Kolları Başkanı Emrullah Tuna da iki gün önce “göçmen kaçakçılığı” suçundan gözaltına alınmış ve Seydikemer Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Emrullah Tuna hakkındaki göçmen kaçakçılığı suçundan tutuklandı.

KIZILAY ŞUBE BAŞKANLIĞINI SÜRDÜRÜYOR

İki oğlu da ağır cezalık suçlarla ilgili soruşturmalar kapsamında gündeme gelen Kızılay Fethiye Şube Başkanı Burhanettin Tuna, hakkında çıkan istifa haberlerini yalanladı: "Bazı basın yayın organlarında şahsımla ilgili çıkan asılsız istifa haberleri üzerine,

bu açıklamayı yapma gereksinimi duydum. Türk Kızılay Fethiye Şube Başkanlığı görevimin başındayım."