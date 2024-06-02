Kızılay yardım değil yolsuzluk kurumu!

Kızılay’ın yardım kumbaralarındaki paraların kaybolduğu ve zarar ettiği halde şirketlerin yönetim kurulu üye sayılarının artırıldığı anlaşıldı. Genç Kızılay yöneticisi Aktaş’a da kurum kasasından 4 bin avro verildiği ortaya çıktı.

Deprem felaketinin ardından çadır satmasıyla büyük tepki çeken, uzun yıllardır yolsuzluk ve israf skandallarıyla gündemde olan Kızılay’ın tartışma yaratacak işlemlerine BirGün ulaştı.

Kızılay Denetim Kurulu’nun 2021’in Haziran ayına ait evrak ve kararlarında yer alan bilgilere göre, Kızılay’ın yardım toplamak için birçok noktaya yerleştirdiği kumbaralardaki paraların takibi yapılmadı. Hatta binlerce lira paranın “kaybolduğu” belirlendi.

Ayrıca Genç Kızılay yöneticisine kurum kasasından para verildi ve tüm itirazlara rağmen kurulan şirketlerin de zarar ettiği vurgulandı. Denetim Kurulu evraklarında yer alan çarpıcı bilgiler şu şekilde:

2018 yılında alınan kararla Kızılay bünyesinde kurulan şirketlerin birçoğu kurulduğu günden beri kâr değil zarar ediyor. Buna rağmen bu şirketlerin yönetim kurulu üye sayısının artırılması için karar alındı. Yönetim kurullarının üye sayısının artırılması maliyeti artıracak ve bu yüzden bu karar doğru değil.

Afyon ve Erzincan’daki madensuyu fabrikalarının bağlı olduğu Kızılay İçecek A.Ş.’nin halka arz olması yönündeki karar doğru değil. İçecek A.Ş. kendi kaynakları ile büyümeli.

2019 yılında İstanbul’da sayımı gerçekleştiren yardım kumbaralarından toplam 47 bin 552 TL gelir elde edildiği ancak bunun 15 bin 826 TL’sinin muhasebe kayıtlarına alınmadığı anlaşıldı. Ayrıca firmalara mükerrer olarak 52 bin 342 TL ödendi. 2018 yılında Nautilus AVM’de bulunduğu belirtilen para toplama kumbarasının da kaydı yok.

Akif Emre Aktaş ile istifa eden Kızılay Başkanı Kerem Kınık.

Genç Kızılay Başkan Yardımcısı ve Uluslararası İlişkiler Birimi Başkanı Akif Emre Aktaş’a eğitim yardımı yapılması yönünde karar alındı. Fakat Aktaş’ın 12 bin avroluk yurtdışı yüksel lisans bedelinin 4 bin avrosunun (güncel kurla yaklaşık 140 bin TL) Kızılay tarafında ödenmesi uygun değil. Nice fakir fukara yetim dururken zorunlu bir eğitim olmamasına rağmen bu kadar yüksek bir ödemenin, eğitim parası adı altında yapılması yanlış.

266 adet mesken, büro, depo, dükkan, büro, ev vb. taşınmazların satışına karar verildi. Ancak bu işlem bağışçılarda güvensizlik yaratacak ve bağışların azalmasına neden olacak. Bağışların satılmadan değerlendirilmeli.