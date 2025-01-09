Kızılay yöneticilerinin tamamı yandaşlardan!

Bu yıl 157’nci yaşını kutlamaya hazırlanan Kızılay, AKP’nin arka bahçesine döndü. Kurumun yönetim ve denetim kurulu ile şube yönetimlerinin yanı sıra alt yönetici kadrolarının bile yandaşlar arasından seçildiği anlaşıldı.

Uzun yıllardır ballı maaşlar ve makam araçlarıyla gündem olan Kızılay’da AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yöneticisi olduğu Türkiye Gençlik Vakfı’ndan (TÜGVA) bir ismin yönetici yapıldığı anlaşıldı. Kızılay’da Afet İyileştirme Direktörü unvanı ile yöneticilik yapan Aslan Turgut Bulut daha önce TÜGVA’nın Ankara Yenimahalle İlçe Temsilcisi olarak görev aldı.

Kurumun Strateji Başkanlığı ile Kurumsal Gelişim Direktörlüğü koltuğunda oturan İsmail Hakkı Özbay da daha önce Nakşibendi tarikatına bağlı Hulusi Efendi Vakfı’nda genel müdür olarak görev yaptı. 2001 yılında Hürriyet Gazetesi'nde “Tarikat vakfı devleti dolandırdı” başlığıyla yayımlanan haberde, “Darende İlahiyat Fakültesi’nin Nakşibendi tarikatına bağlı Hulusi Efendi Vakfı’nın elinde olduğu ve bu vakfın devleti dolandırdığı” belirtilmişti.

Kısa süre önce Taşınmaz Yönetimi Genel Müdürü yapılan Ahmet Buğa ise Mehir Vakfı’nın İstanbul Temsilciliği’ni yapıyordu.

Öte yandan Kızılay’ı denetleyen Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Devlet Denetleme Kurulu (DDK) personeli Seydi Güler isimli denetçinin Kızılay’da işe alındığını da BirGün ortaya çıkarmıştı. Güler, yüksek maaşla Bütçe ve Muhasebe Yönetimi Direktörü olarak görevlendirilmişti.