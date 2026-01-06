Kızılay’da milyonluk kavga

Kızılay Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, 'Kurumun zarara uğratıldığı' gerekçesiyle sekiz avukatı geçen aylarda görevden aldı. Görevden almanın gerekçesi, “Avukatların bazı dosyalarda menfaat çatışmasına yol açacak işlemlerde bulunduğu, lehe sonuçlanan davalarda kararların kesinleşmesi için gerekli adımların atılmadığı ve Kızılay'a ait taşınmazlarla ilgili davaların gereği gibi takip edilmediği” şeklinde açıklandı.

Fatma Meriç Yılmaz'ın avukatlara gönderdiği yazıda, “Sizi vekaletnamedeki bütün yetkilerden azlettim. Vekaletnameleri tarafıma iade etmenizi bildiririm" dedi.

İHTARNAME GÖNDERDİLER

Azledilen avukatlardan Murat Bayramoğlu ile Murat Türkmen, 12 Aralık 2025 tarihinde noter aracılığıyla Kızılay Genel Başkanlığı’na gönderdiği ihtarnamede, avukatlık sözleşmesinin hukuka aykırı olarak feshedildiğini iddia etti.

İhtarnamede, “Kurumunuz adına takip edilen ve fesih tarihi itibariyle derdest olan dava ve icra dosyalarından doğan ve kurumunuzca ödenmesi gereken toplam asgari vekalet ücreti alacağımız olan 83 milyon 583 bin TL’nin derhal ödenmesini ihtaren bildiririz” denildi.

‘ŞİKÂYET EDECEĞİZ’ DEDİLER

Ayrıca ihtarnamede Kızılay yöneticilerinin Devlet Denetleme Kurulu ile Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikâyet edileceği de belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Tüm davalar layığıyla takip edilerek sonuçlandırılmış, ayrıca başlatılması gereken yeni dava ve icra takibi dahil tüm hukuki iş ve işlemler süresinde başlatılmış olup, halihazırda haksız azil ve fesih tarihine kadar da gereği gibi takibi yapılmıştır.

Haksız fesih ve azilname sürecini yürüten kurumunuz Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin, Denetim Kurulu üyelerinin, Hukuk Müşavirliği’nin ve ilgili diğer başkanlıkların haksız azil ve fesih sürecinde sorumluluğu olduğundan, bundan doğan tarafımıza ödenmesi gereken vekalet ücreti bedelinin ilgililere rücu edilmesi için Kızılay içinde gerekli sürecin başlatılmasını, gerek İçişleri Bakanlığı gerek Devlet Denetleme Kurulu gerekse Cumhuriyet Başsavcılığı dahil her türlü başvuru ve girişimler yapılarak bizzat takip edileceğini ihtar ederiz.”