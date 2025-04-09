Kızılay’da yağma

Depremde çadır satması ile gündem olan ve uzun yıllardır yolsuzluk iddiaları ile anılan Kızılay’da skandalların sonu gelmiyor. BirGün, Kızılay İstanbul İl Merkezi Şubesi’ni denetleyen Kızılay başmüfettişleri tarafından hazırlanan raporun yeni ayrıntılarına ulaştı.

Teftiş raporunda yer alan bilgilere göre, Şube Yönetim Kurulu’nun 12 Nisan 2023 tarihli kararıyla İl Yöneticisi Berat Akova’ya araç tahsis edildi. Ancak Akova, Kızılay İl Merkezi tarafından kiralanan aracı mesai saatleri dışında da kullandı ve bu nedenle Kızılay tarafından soruşturma başlatıldı.

SUDAN UCUZ KİRA

Kızılay müfettişleri, “Türk Kızılay Genel Başkanlığı’na ait araçlara muhakkak Türk Kızılay Logosu konulması gerektiğini” hatırlatarak şu değerlendirmeyi yaptı: “Şubede kullanılan araçlar hizmet aracı olup, makam aracı şeklinde kullanılamaz. Aynı zamanda şube araçları şubenin ihtiyaçları dışında özel işler için de kullanılamaz.” Müfettişlerin bir diğer tespiti ise kurumun yok pahasına kiralanan gayrimenkullerine dair oldu. Rapora göre, Kızılay’ın İstanbul Çatalca’daki gayrimenkulleri 930 TL ve 641 TL gibi rakamlara kiraya verildi. Raporda bu tespit de şöyle anlatıldı: “Çatalca Kaleiçi Mahallesi’ndeki taşınmazda yer alan büro vasıflı taşınmazların kira tutarlarının sırasıyla 930 TL ve 641 TL olduğu ve kira bedellerinin güncel piyasa koşullarına göre düşük kaldığı anlaşılmıştır. Kurum menfaatleri uyarınca yeniden emsal rayiç kira bedeli tespiti yapılarak belirlenen kira bedellerinin kiracılara tebliğ edilmesi gerekmektedir.” Kızılay’ın İstanbul’da iki merkezi şubesi bulunuyor. Müfettiş incelemesine takılan Kızılay İstanbul İl Merkezi Şubesi ise uzun yıllar Kızılay Başkanlığı koltuğunda oturan önceki Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kararı ile kuruldu.

ŞUBE YILDIRIM’A KARŞI

AKP’li Binali Yıldırım’ın kardeşi İlhami Yıldırım, 2013 ile 2019 yılları arasında da Kızılay İstanbul Şube Başkanlığı görevlerini yürüttü. Kerem Kınık ise 2019’da Kızılay’ın İstanbul Şubesi’ni yeniden İlhami Yıldırım’a ve ekibine teslim etmek istemedi. Ancak İlhami Yıldırım, 2019 yılında üçüncü defa Kızılay İstanbul Şube Başkanlığı görevine seçildi.

Kerem Kınık ise bu gelişmenin ardından İstanbul’da bir şube daha kurdu. İstanbul İl Merkezi Şubesi ismi verilen Kızılay şubesinin başına da dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin AKP’li Meclis Üyesi Kadem Ekşi getirildi. Tüm ilçe şubeleri, İstanbul İl Merkezi Şubesi’ne bağlandı, Kızılay Genel Merkezi de tüm iş ve işlemleri bu şube üzerinden yürütmeye başladı.